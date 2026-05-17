Sono tutti vivi! E’ l’unica cosa importante oltre Di Giannantonio, che prima poteva morire e poi ha vinto al Montemelò (dentro un altro delirio per la pressione gomme)

Piloti, questi, che alla terza ripartenza avevano dovuto presentarsi in griglia con le uniche gomme rimaste nel box e, quindi, anche con tutte le incognite sulla pressione. Altro da aggiungere? Probabilmente tanto, ma sarebbe troppo a caldo. E forse la chiusa perfetta, come sempre, l’ha offerta Valentino Rossi: “Che paura, è stata tosta! Noi eravamo li, abbiamo visto: è andata stra bene, perchè li è veramente stretto. Fortunatamente Alex è riuscito a non prendere il muro con un angolo brutto. Stessa cosa per Zarco che, mi sembra, aveva già dolore al piede prima del secondo incidente. Spero che stia bene, grande paura. Alla fine non hai tanta scelta. Non puoi tornare ai box e dire ‘basta vado a casa ho preso paura’: risali in moto, se le sensazioni sono buone, vai. Diggia s’era fatto anche male, però è stato un drago. È stato bravissimo a ritornare, ha fatto una gara incredibile. Era velocissimo, ha fatto tutti i sorpassi come doveva. Gli ultimi due giri aveva 7/8 decimi di passo piu veloci di tutti. Avrebbe fatto quaranta e zero anche se la gara fosse durata trentacinque giri. Siamo molto fieri per lui e tutto il team, veramente emozionante”.