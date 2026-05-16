Nella Sprint di Barcellona, Pedro Acosta è secondo tra i due che Ducati ha già salutato. Pecco quinto, Bezzecchi torna l'uomo della domenica

In mezzo ai due con le Desmosedici tinte d’azzurro e di giallo, s’è invece piazzato il futuro di Ducati: Pedro Acosta. Aveva ottenuto la pole in mattinata, ma nella Sprint ha dovuto arrendersi a una moto che ancora non tiene il passo delle Ducati, non tanto per il motore, quanto per l’usura degli pneumatici. “Dobbiamo essere felici – ha detto il giovane fenomeno spagnolo - alla fine sappiamo che non siamo al livello della Ducati, ma abbiamo lottato con loro”. All’ultimo giro, Acosta ha anche buttato il cuore un po’ più in là, ma Barcellona non è un circuito in cui è facile sorpassare nelle ultime curve (se non ci si chiama Valentino Rossi).

Appena giù dal podio l’Aprilia che non ti aspetti: quella azzurra di Raul Fernandez. Lo spagnolo ha lottato a lungo per il podio, salvo poi doversi arrendersi quando anche la sua gomma s’è arresa, facendogli rischiare pure d’essere ripreso da Johann Zarco (quinto con la prima delle Honda). Sesta piazza, invece, per Pecco Bagnaia, capace di rimontare dalla tredicesima posizione e per gran parte della gara in bagarre piena con gli amici e rivali Franco Morbidelli (settimo) e Marco Bezzecchi (nono). Proprio il leader della classifica mondiale, Bezzecchi, sul finale ha subito il sorpasso del compagno di marchio, Ai Ogura, mentre il suo compagno di squadra, Jorge Martìn, s’era steso poco prima proprio mentre era in piena bagarre per le posizioni da podio. Chiude la top 10 Enea Bastianini, secondo tra i piloti di KTM, visto che Brad Binder è caduto alla prima curva (insieme a Joan Mir) e Maverick Vinales è stato costretto al ritiro.