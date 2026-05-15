La spaventosa caduta di Jorge Martín nelle FP1 di Barcellona mette i brividi e un dubbio per il futuro: con le 850 sarà ancora peggio?

Resta il fatto che gli air fence non dovevano essere lì, dopo pochi metri di ghiaia. Un po’ come era successo a Marc Marquez ad Austin in curva 10, dove per altro lo spagnolo trovò soltanto delle barriere metalliche. È vero che il prossimo anno le moto da 850cc avranno una trentina di cavalli in meno, tuttavia la differenza in termini di velocità massima sarà principalmente sui rettilinei: in curva, con meno peso, potrebbero essere addirittura più veloci.



“Secondo me l’air fence è molto vicino in curva 12”, ha raccontato poi Antonio Boselli (che cura la comunicazione di Aprilia Racing) al microfono di Vera Spadini dopo il turno. “È arrivato molto veloce e si è infilato sotto la moto”,“Forse è un punto da rivedere, ne abbiamo parlato anche in direzione gara. Non credo che sarà compromesso il weekend, ha fatto anche le prove di partenza. Vediamo come evolverà la situazione anche coi nostri medici qui in circuito”.



Boselli ha ragione. E il nuovo regolamento sembra già, quantomeno in termini di sicurezza, una grande occasione persa a cui si dovrà rimediare caso per caso, ampliando le vie di fuga di circuiti ormai troppo piccoli per contenere la velocità di queste moto.

