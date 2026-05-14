Maverick Vinales ricomincia dal Montmelò, ma ha un problema con la forza e col futuro: “fare bene sarà importante a prescindere dal 2027”

La migliore condizione fisica, quindi, è lontana e anche per il Montmelò le aspettative non sono chiaramente alte: “È molto difficile avere ambizioni senza sapere con certezza come reagirà la spalla. Sono convinto che se risponderà bene, farò bene, ma le mie aspettative riguardano più che altro la reazione della spalla e il lavoro da fare di conseguenza. Ci vorrà del tempo per recuperare completamente: per sette mesi la mia spalla non si alzava più di centosessanta gradi”.

L’obiettivo, è chiaro, è quello di trovare la migliore condizione fisica per la seconda metà della stagione. Quando oltre ai podi ci sarà da giocarsi il futuro. Se fino a qualche mese fa tutti, infatti, davano per scontato che Maverick Vinales sarebbe stato “promosso” nel team ufficiale di KTM per rimpiazzare Pedro Acosta, adesso questa certezza non c’è più. “A dire il vero – taglia corto - non ci penso molto. Sono concentrato solo sul recupero completo e sullo sfruttare al meglio la moto, che sta andando piuttosto bene, per essere tra i primi. Per me, la seconda metà della stagione è molto importante, a prescindere dal 2027. Voglio fare delle buone gare. Queste ultime settimane sono state dedicate a lavorare senza sosta per recuperare il più velocemente possibile. Sono andato in Austria, al centro Red Bull, e, da lì, dopo l'intervento, ho svolto tutta la riabilitazione, dagli esercizi di mobilità alle innumerevoli terapie. Ma so che il lavoro non finisce qui: mi ci vorranno altri due o tre mesi per completarlo".