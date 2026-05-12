“Marc Marquez l’ha raccontata giusta? Un nervo danneggiato non guarisce più”: Marco Melandri a MOW su “l’intervento programmato”, Ducati e un sospetto…

Insomma, versione del “visto che ho avuto sfortuna e dovrò operarmi al piede, approfitterò anche per anticipare un intervento alla spalla che era già programmato” non convince affatto Marco Melandri. “Io credo che lui – spiega ancora – dentro di se sperasse che le cose potessero andare a migliorare e che arrivasse a stare meglio con il tempo. Non migliorando, dopo Jerez sarà andato a farsi vedere e avrà scoperto questa vitina piegata che rischiava di danneggiare il nervo. Aveva programmato di operarsi? Il nervo non è un osso, che metti una vite e va a posto. Un nervo, se lo danneggi, non lo riprendi più. Insomma, poco da aspettare e, se avevano programmato, di sicuro era di sistemare le cose prima possibile. Secondo me la lettura è questa e è molto semplice, ma dipende sempre da come si vogliono vedere le cose”.

Il tema, infatti, è anche un altro: Ducati sapeva o no? C’è la possibilità che Marc, sapendo di dover ufficializzare la firma del contratto con Borgo Panigale (che in verità c’è già stata) abbia provato a tenere tutto nel massimo silenzio? Anche su questo, Marco Melandri va giù dritto e, da “vecchio” pilota, guarda più in là di quella vite. “Non sono così sicuro che non si stia chiedendo se andare ancora avanti o meno – conclude – Lo vedo stanco, poco sorridente. Come se l’anno scorso avesse speso tutto ciò che gli era rimasto in termini di energie mentali e fisiche. Non so quanto anche tutti questi impegni di marketing possano pesare e consumare: lui, se ci peni, in Honda riusciva sempre a farne pochissimi, mentre ora con Ducati è diverso”.