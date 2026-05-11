Marc Marquez dimesso dall’ospedale, parte il recupero. Ma come sta e quanto è grave il braccio? Ecco come funziona il nervo radiale

Torniamo indietro di tre mesi. Siamo a Sepang per i test pre stagione. Marc Marquez, ancora una volta, entra in pista come il Papa entra a San Pietro. I tempi vengono, eppure qualcosa non funziona: Marc ci racconta di sentirsi rigido in moto, di non riuscire a guidare come vorrebbe e, per altro, che la cosa peggiora col passare dei giorni. La MotoGP non è una moto da allenamento e questo si sente. Passa un mese, iniziano le gare. E a vincerle, almeno le prime tre, è Marco Bezzecchi. Poi vinceranno suo fratello Alex e Jorge Martín, mentre Marc Marquez è tutt’ora a zero, almeno per quanto riguarda i GP.



Il primo vero campanello d’allarme suona ad Austin, quando Marc batte violentemente il braccio nelle FP1 e passa il weekend cercando di contenere i danni, di non mostrarsi sofferente, parla di un problema di feeling. Suo, della moto, di tutto. Dice: “Adesso dobbiamo stare più uniti che mai”.



Passa altro tempo, quasi un mese. E qui probabilmente succede ancora qualcosa: Marc continua a sentirsi rigido sulla moto, fatica a guidare e, ora lo sappiamo, si ritrova con un dolore sordo, a volte bruciante al braccio destro, dove ormai ci sono più cicatrici che pelle sana. Ecco il perché della sua faccia stanca e preoccupata.



Così decide di consultarsi con i suoi dottori, i quali gli consigliano di operarsi ancora. Niente di grave, spiegano. In certe posizioni questa vite che hai nella spalla va a pizzicare il nervo radiale, lui si infiamma e a te fa male, una volta tolto il pezzo di ferro e sfiammato il nervo sarà tutto a posto. A questo punto lo spagnolo decide senza tanti preamboli di operarsi dopo Barcellona, poi la caduta cambia i suoi piani.



C’è un momento preciso, nella sala stampa di Jerez, in cui Marc parla con estrema chiarezza: “Se mi vedete col braccio alzato significa che sono in protezione, che non riesco a guidare. Se il braccio è basso significa che sto bene e posso spingere”. Ovvero: a volte la vite mi costringe ad alzare il braccio per non sentire dolore, altre volte riesco a non pensarci ed è tutto normale.