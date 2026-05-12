Cari piloti della MotoGP (italiani e non), imparate a parlare come Matteo Bertelle: “Mi sto liberando, è servito soprattutto un percorso psicologico. Ora devo capire dove rubare qualcosa agli altri”

Un attimo dopo, quando gli chiediamo cosa significasse per lui questo podio, Matteo è chiaro: “Lo definirei come un nuovo punto di partenza perché comunque è vero che sono andato forte, però è stato sul bagnato, quindi si sono un po’ rimescolate le carte. Sull’asciutto eravamo competitivi, ma lo erano anche tutti gli altri. Già da Austin mi sto trovando sempre meglio con me e con la moto. Purtroppo, dopo l’infortunio sto avendo molte rogne soprattutto a livello di peso, non riesco a perderne e in Moto3 fa la differenza. Quindi devo cercare delle aree dove posso rubare qualcosa agli altri. Per esempio, anche con il mio compagno di squadra che va molto forte: lui è piccolino e riesce a guadagnare in alcuni punti non gratuitamente, però quasi”.

Dopo l’infortunio è stato un percorso tutto in salita e, come scritto prima, non solo a livello fisico: “Mi sto liberando. Sto lavorando tanto anche a casa, è servito un percorso soprattutto psicologico. Quello lì è stato il di più, perché per le fratture purtroppo mi sono fatto male tante altre volte, quindi già sapevo che sarei tornato a posto, però è stato più dal lato mentale. Adesso stiamo andando abbastanza bene, cerchiamo di proseguire così”.

Poi, ecco un’altra lezione ai colleghi. Gli chiediamo di una possibile dedica, lui non ci pensa un attimo: “Se posso dire, sono stato bravo, non ho mollato. Dopo l’infortunio dell’anno scorso, è vero che sono ritornato a correre, però forse non ero ancora al 100% ed è stata una cosa troppo rapida. L’ho fatto perché non volevo perdere la possibilità di inseguire il mio sogno. Quindi vorrei dedicarmelo a me e ovviamente anche a tutte le persone che mi hanno aiutato, perché se ci fossi stato solo io sarei a casa a mangiare i popcorn”.

Infine, c’è spazio anche per una riflessione sul long lap che, forse, gli è costato la vittoria: “Infatti, cavolo. Però sinceramente non pensavo di prenderlo, quando ho fatto il taglio ho lasciato passare Carpe, pensavo di aver già perso un secondo. Però, probabilmente, invece di un secondo ho perso 8 decimi, e lì, anche se perdi 0,999, te lo danno. Purtroppo il regolamento è così, dobbiamo ascoltarlo”.

Chiaro, lucido e anche diretto: a Le Mans Matteo Bertelle ha detto tutto quello che i piloti di solito non dicono. E ascoltarlo è stato bello proprio per questo.