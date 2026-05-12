Corona e il calcio nudo. Chi è Enzo Raiola? Storia del “testimone” che a Falsissimo ha denunciato il (presunto) sistema: il passato con Mino, i giocatori seguiti e le rivelazioni su procuratori e direttori sportivi

E poi arriva l'episodio 24 di Falsissimo, “La vera Calciopoli 2.0”, un attacco al presunto sistema dei procuratori italiani, nomi eccellenti (calciatori e dirigenti) e la promessa di sempre: notizie. Lo stile di Corona (spesso rivedibile) lo conosciamo. Così dice Vincenzo Raiola a telefono: “Volevo, diciamo, tra virgolette, autodenunciarmi”. L’agente descrive un ambiente in cui presidenti forti sono stati sostituiti da fondi di investimento che non hanno interesse nella governance sportiva e lasciano il campo libero ai direttori sportivi. E i direttori sportivi, secondo Raiola, sono la vera chiave per comprendere quanto il meccanismo sia marcio: “Oggi il giocatore che va avanti è quello gestito da un determinato procuratore, che paga la mazzetta al direttore. In Italia il 70-80% dei direttori sportivi mangiano tutti”. I procuratori, per assicurarsi i giocatori più promettenti, pagano le famiglie attraverso società di immagine, acquistano auto, gioielli, immobili. Poi arriva il caso Fiorentina, che è il più dettagliato. Raiola racconta come dopo la morte di Joe Barone, la società viola sia rimasta esposta, con il solo Daniele Pradè a guidare le operazioni. In quel vuoto, stando alla ricostruzione di Raiola, si sarebbe inserito Alessandro Lucci, procuratore di Kean, Dzeko e Piccoli, tutti piazzati alla Viola. “Una società che ha un procuratore con tre attaccanti io non l'ho mai vista in vita mia”, dice Raiola.