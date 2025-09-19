E se la vera squadra da Serie A fosse il Cagliari del giovane Pisacane? Ecco come e perché è stata costruita per essere la sorpresa di questo campionato

La formazione titolare non è giovanissima - contro il Parma l’età media dell’undici di partenza era di oltre 26 anni - e salvo qualche eccezione, come Marco Palestra (2 presenze e una da titolare per il classe 2005) e Matteo Prati (classe 2003, sempre titolare in questo inizio), l’ossatura della squadra è fatta da giocatori esperti. Partiamo dalla difesa: Yerry Mina, capitano, difensore vecchio stile, uno di quelli che mette le mani chissà dove sugli angoli, che provoca e sa quando fare fallo. E segna: sono già due i gol nelle prime tre di Serie A. Per anni è stato titolare della Nazionale colombiana, in carriera qualche incertezza l’ha sempre fatta vedere. Difficile vedere una sua stagione senza qualche errore grossolano. Il carisma, però, compensa gli svarioni. Al suo fianco c’è Sebastiano Luperto, ormai anche lui esperto e affidabile. Tornando ancora indietro, va ricordata la presenza in porta di Gianluca Caprile, che per ora è rimasto ma in futuro lo vedremo sicuramente in squadre con una classifica e ambizioni diverse, e infatti si parla già dell’interesse di Milan e Inter. A centrocampo è stato preso Michael Folorunsho in prestito dal Napoli. Forse ci si aspettava un’evoluzione diversa, magari anche prospettive di Nazionale, ma Folorunsho resta un giocatore che a Cagliari e in Serie A di metà classifica ci può stare alla grande. Altro punto fisso di queste prime battute di stagione è Michel Adopo, 25enne preso dall’Atalanta: anche su di lui punterà tanto Pisacane. Ma è l’attacco il reparto in cui il Cagliari sembra aver diverse carte da giocare (in attesa del ritorno di Zito Luvumbo dall’infortunio). Nella vittoria contro il Parma il tridente era composto da Gianluca Gaetano, Andrea Belotti e Sebastiano Esposito. Quest’ultimo è il grande acquisto dell’estate per i sardi. Era voluto da tante squadre, sembrava destinato al Parma; invece se l’è aggiudicato il Cagliari per 4 milioni (oltre il 40% sulla futura rivendita) dall’Inter. Lo scorso anno è riuscito ad arrivare in doppia cifra pur giocando in un Empoli che a tratti è stato difficile da commentare offensivamente. Giovane, non giovanissimo, a 23 anni è arrivato quel momento: Sebastiano Esposito deve decidere chi vuole diventare. L’esperienza ce la mette Belotti, in cerca di rilancio dopo stagioni in cui è passato inosservato, mentre la fantasia è quella di Gaetano, cresciuto al Napoli e ora con la “dieci” dei sardi sulle spalle.