Distrutti in campo, incaz*ati in curva Sud: il Milan è nel buco nero. La protesta degli ultras a San Siro (“Furlani out”), l'assenza di leader, il mancato confronto con i calciatori e una consapevolezza

Il punto più basso della stagione del Milan. Non c’è altra espressione utile a definire la domenica rossonera. La sconfitta contro l’Atalanta per 3 a 2 a San Siro è grave per ciò che è accaduto in campo - zero idee di gioco, tanti errori individuali, piatti davanti e fragili in difesa – e pure per la contestazione che, sulle tribune del Meazza, hanno visto tutti. “G.F out”, “Giorgio Furlani deve andarsene”. I tifosi e la curva Sud hanno scelto con chi prendersela. Prima ancora che con i calciatori e il mister, di certo co-responsabili della debacle di questo girone di ritorno, la rabbia è rivolta alla dirigenza. È già stato così in passato ed è così ancora oggi. La squadra, invece, nel bene e nel male, tranne la sospensione del tifo di inizio stagione causa blacklist, ha sempre giocato con il sostegno della gente. Fino ad ora, almeno. Al 51esimo della ripresa Giacomo Raspadori fa il terzo gol della Dea e a quel punto gli ultras non ci stanno e lasciano San Siro. Era il segnale per far scattare l’uscita della gente: dalle prime linee sarebbe arrivato il messaggio “se fanno il terzo usciamo tutti”. Il punto di non ritorno di una gara che quasi viene riaperta con due reti nel finale ma che non lava via quanto accaduto nelle settimane precedenti. Prestazioni impalpabili, zero personalità. E ora persino zero risultati. Il Milan è quarto, ha buone chance di andare in Champions League. Vero, ma per qualche giornata, nel cuore della stagione, l’ambizione balenata di fronte agli occhi del popolo rossonero è stata la vittoria finale. Di scudetto da tempo non si parla più. Aggrappati (e condannati) a una lotta per l’Europa migliore.