Chi controlla il calcio italiano? Raiola, Lucci, Riso, Pastorello: le bombe di Fabrizio Corona a Falsissimo mettono a nudo il sistema che governa i trasferimenti dei calciatori

È tornato a parlare di calcio Fabrizio Corona nella nuova puntata di Falsissimo. Lo fa dopo aver fatto esplodere, nel 2023, il caso di scommesse che ha portato alle squalifiche di Nicolò Fagioli e Sandro Tonali. Nel frattempo l'Italia ha perso un altro Mondiale, il nostro calcio è in caduta libera e la colpa? Secondo Fabrizio Corona sarebbe dei veri padroni del calcio italiano. Non la Figc, non i calciatori o gli allenatori: i procuratori.

La storia parte da Luciano Moggi: "l'uomo che si è preso tutte le colpe del calcio italiano". Secondo Corona, Moggi era un personaggio capace e scaltro, un vero intenditore di calcio, capace di premiare il merito e soprattutto di usare i procuratori come strumenti, senza mai farsi usare da loro. Poi Calciopoli è arrivata come uno tsunami e si è portata via tutto, Moggi in testa. Se ne sono andati i grandi presidenti, Moratti, Berlusconi, sono arrivati i fondi stranieri e nel calcio italiano si è creato un vuoto di potere. Il calcio italiano ha cambiato pelle, non sono più i club a dettare le condizioni: quel vuoto è stato colmato dai procuratori.