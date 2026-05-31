Caro Ben Sulayem, ma che caz*o fai? Dopo le elezioni farlocche, il presidente vuole la FIA a vita: qualcuno gli ricordi che non è una dittatura

Il problema non è solo politico, ma soprattutto di metodo. Ogni organismo che si autoregola e che ha il potere di cambiare le proprie regole per adattarle a chi è al comando è, per definizione, un sistema chiuso. La FIA governa la F1, il WRC, la Formula E e decine di altri campionati internazionali. Decide sui regolamenti tecnici, sulle sanzioni, sulle licenze. Insomma, ha un potere enorme. E quella concentrazione di potere ha senso — o almeno ne ha di più — se chi la esercita sa che ha una data di scadenza. Togli la data di scadenza e cambia tutto.

Ben Sulayem, nel suo secondo mandato, non è esattamente partito con il piede giusto in termini di consenso interno. Diversi funzionari di alto livello hanno lasciato la federazione negli ultimi anni, alimentando la lista degli addii. Le tensioni con Liberty Media, proprietaria della F1, sono state costanti e pubbliche. La gestione di alcuni episodi in pista — le politiche dure contro le parolacce dei piloti, le multe, le polemiche arbitrali — ha sollevato più di qualche dubbio.

Non è il curriculum di chi arriva a dire “ho bisogno di più tempo” da una posizione di autorevolezza indiscussa. E invece è esattamente quello che sta facendo. Non sta chiedendo più tempo perché le cose stanno andando benissimo e sarebbe un peccato fermare un progetto ben avviato. Sta chiedendo più tempo perché può farlo, perché ha i voti nei posti giusti e perché nessuno, al momento, sembra in grado di fermarlo. Sono due cose molto diverse.

La FIA non è una dittatura. Ma se il presidente cambia le regole per restare, vince le elezioni con un sistema che rende difficile candidarsi contro di lui e si assicura il supporto dei membri più piccoli che dipendono dalla federazione per la propria sopravvivenza istituzionale, a quel punto la parola “dittatura” diventa sempre più ingombrante. Qualcuno glielo ricordi.