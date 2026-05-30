“Meno male che c’è la mia famiglia”: per capire cosa è la fame e quanto sono spietate le corse, fatevi raccontare di Raul Fernandez nella Sprint del Mugello

Ci sono volte, infatti, che per la cronaca può bastare il minimo indispensabile, perché la vera roba potente da raccontare non è ni giri di una Sprint, ma nei pensieri di un pilota e nelle parole che ha affidato ai media dopo i doverosi festeggiamenti. Raul Fernandez al Mugello c’è arrivato con la peggiore delle consapevolezze in tasca per uno che fa il pilota: essere senza sella per l’anno prossimo. Non l’ha detto esplicitamente, ma sembra che Aprilia e Trackhouse gli abbiano fatto già capire che dovrà cercarsi una moto (che non c’è) per restare in MotoGP. Le corse sono così. Oggi ci sei, domani no. E per provare a esserci ancora si ha solo una cosa da fare: rispondere alla fame e vincere. Raul Fernandez l’ha fatto in questo sabato.

“Sono molto felice – ha detto nel media scrum – Penso di essere nel momento più difficile della mia carriera sportiva e meno male che c’è la mia famiglia. Con tutto quello che si legge e si vede è difficile gestire i pensieri. Anche se dietro di me ho un ottimo team umano che si occupa di tutto, dall'allenamento al lavoro psicologico, e ho chi si occupa di comunicazione, alla fine leggi cose e vedi che la situazione non è facile. Lo ripeto, ho passato tutto l'ultimo giro dopo la bandiera a scacchi a piangere, perché credo che senza la mia famiglia e mio fratello non potrei essere qui. Credo che questa sia la cosa più importante, no? Alla fine, se avrò o non avrò una moto non dipenderà da me. Io faccio il massimo, il meglio che posso ogni volta”. Poche parole che bastano a spiegare che il momento è quello che è, che questa vittoria è una risposta e pure che c’è la consapevolezza che questa risposta potrebbe non bastare. Anche se sul podio, di qua e di là, c’erano due che hanno rischiato grosso: Martìn per gli infortuni Di Giannantonio perché nel 2023 era nella stessa situazione di Raul. Ecco, proprio la storia di Diggia, oggi, è quella che Raul Fernandez dovrà tenere in mente per tutto il 2026. Magari anche ascoltando l’istinto e assecondando scelte che potrebbero sembrare azzardate.