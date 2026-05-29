Nel venerdì del Mugello bandiere rosse e impero romano: Di Giannantonio detta legge, Marquez c’è (nonostante tutto) e solo Acosta è fuori dalla Q2

In mezzo a questo monologo tricolore e rosso Ducati si è inserito sornione Marc Márquez. Lo spagnolo ha giocato a nascondersi per gran parte del turno, navigando intorno all'undicesima posizione per studiare il passo gara e valutare la tenuta fisica nelle violente staccate del circuito. Poi, nel finale, ha piazzato la zampata (nonostante il piede fasciato) da 1:45.010 chiudendo sesto. Un piazzamento cruciale che gli garantisce la Q2 diretta e dimostra che, nonostante le fatiche del rientro, lui c'è. C’è sempre e comunque. E chi si dimentica di Marc Marquez è un povero illuso. Dietro di lui ha agguantato i primi dieci le Aprilia di Marco Bezzecchi e di Jorge Martín, ottavo e rallentato dal traffico nell'ultimo settore. Le ultime due piazze per la qualifica blindata sono andate invece ad Alex Rins con la Yamaha e alla vera sorpresa del giorno: il debuttante Diogo Moreira, decimo e miglior pilota Honda in pista.

La sessione del pomeriggio, comunque, è stata tutt'altro che tranquilla, spezzata da due bandiere rosse che hanno mandato in fumo i piani di molti team. La prima interruzione è arrivata per la brutta scivolata di Fabio Quartararo alla curva Materazzi, con la Yamaha rimasta in pista e il casco del francese sfiorato dalla moto. Pochi minuti dopo la ripartenza, si è fermata anche la KTM di Brad Binder sul rettilineo d'arrivo per un guasto tecnico, costringendo la direzione gara a un nuovo stop per ragioni di sicurezza. Tra cadute minori, come quella di Jack Miller, e continui stravolgimenti, chi ha pagato il prezzo più alto, anche dei suoi stessi errori, è stato Pedro Acosta. Lo spagnolo ha vissuto una sessione frustrante, ritrovandosi fuori dai dieci perché nell'ultimo disperato tentativo ha perso l'anteriore finendo – senza cadere -nella ghiaia della seconda dell'Arrabbiata. Risultato? Tredicesimo e unico dei big costretto alla Q1. A chiuder la classifica, infine, è toccato al veterano Cal Crutchlow, chiamato a sostituire l'infortunato Zarco, dietro a Michele Pirro, in pista al posto di Alex Márquez.