L’Isola se ne è preso un altro: addio a Daniel Ingham, figlio delle road races, tradito dalla Doran ora che anche il TT ha cominciato a morire

Però la verità, cruda e spogliata dalla retorica strappalacrime dei comunicati ufficiali, è che chiunque firmi l’iscrizione al TT ha già stipulato un patto faustiano con la velocità. C’è un cinismo romantico, nell’anima di un road racer: l’accettazione consapevole che la morte perfetta, se proprio deve consumarsi, ha il profumo della miscela e il suono di un limitatore che sbatte contro il cielo dell’Isola. Morire qui non è un incidente sul lavoro, è una trasfigurazione mitologica che il pilota accetta col sorriso truce di chi disprezza la mediocrità di una vecchiaia in poltrona. O, al limite, di una vita in sella, ma col margine delle vie di fuga. Non è disprezzo della vita: è celebrazione della vita. Anche se a volte va male. Anche se ogni volta fa un gran male.

Intanto, come sempre, l’addio a un pilota non ha fermato gli eventi sull’Isola. Ma una decisione per il futuro – che forse anticipa la grande decisione che prima o poi arriverà e che segnerà la fine del TT – è stata presa: niente più sidecar. Forse è giusto così. Ma è l’inizio della fine. E con una decisione drastica, che rompe con un secolo di tradizione, la direzione di gara e il promotore hanno decretato la sospensione totale e immediata della categoria sidecar per tutto il resto dell’evento 2026. Una resa incondizionata dettata da una revisione tecnica urgente che sa di capolinea storico. Lo spettacolo deve andare avanti, dicono, e gli orari verranno rivoluzionati per salvare le dirette televisive; ma l’Isola, questa volta, ha cominciato a cambiare pelle.