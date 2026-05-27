Kimi Raikkonen? Innamorato dell'altro Kimi: “Antonelli è speciale, ecco perché può vincere il Mondiale”. E su Verstappen e Ferrari lceman non ha dubbi

“Naturalmente seguo con grande simpatia le imprese di Antonelli. Mi diverte che porti il mio stesso nome, anche se credo di aver capito sia una banale coincidenza”, spiega il finlandese, oggi lontano dai riflettori ma spesso in pista per seguire da vicino il figlio Robin, attualmente in kart.

Poi arriva il giudizio tecnico, quello che conta più di tutto il resto, specie se a formularlo è uno come Iceman, a suo tempo ragazzino prodigio che stupì la F1 dopo un test al Mugello ad appena 20 anni: “Di sicuro è proprio bravo. Ovviamente in F1 non vinci quattro Gran Premi consecutivi se non possiedi un talento speciale. I numeri di Antonelli sono un’impresa. È fondamentale avere la macchina giusta, ma è sempre stato così in tutte le epoche. Può conquistare il titolo e lui ci crede, si vede da come affronta le gare, dallo spirito che ci mette. Antonelli non perderà la concentrazione, sta mostrando maturità”.

C’è però un avvertimento, che Raikkonen formula tirando in ballo un precedente recente, nonostante si dica sicuro della solidità di Kimi: “Dovrà evitare di imitare il Piastri del 2025, ad un certo punto l’australiano della McLaren sembrava avere il titolo in tasca ma non ha retto la pressione. Il ragazzo italiano non cadrà nella stessa trappola”.

La gestione della pressione, un aspetto che ha sorpreso e lasciato senza parole tutto il paddock. Kimi sta godendo di tutto ciò che in questi mesi gli è successo, affrontando ogni sfida nella maniera più propositiva possibile. Un aspetto che, in vista di una lotta mondiale, fa ben sperare.