La seconda volta di Pedro Acosta? “Manca qualcosa”. Ma a Barcellona è pole nel sabato infernale di Pecco Bagnaia e Aprilia che c’è ma non raccoglie

“Nel time attack – ha raccontato il pilota della Gresini Racing - ho frenato un po' troppo bruscamente alla curva 10. Tutto sommato sono contento perché stamattina abbiamo faticato un po' provando alcune cose, abbiamo visto che non funzionavano, siamo tornati sui nostri passi e penso che ora abbiamo una buona base. La temperatura sta diventando sempre più alta, e questo gioca a nostro favore. Non stiamo ritrovando lo stesso feeling e lo stesso ritmo che avevamo l'anno scorso, ma siamo a un passo da quel risultato. Spero che le temperature si alzino gradualmente e ci aiutino". Una speranza che, tutto sommato, c’è anche in Aprilia, anche se la prima RS-GP è quella di Raul Fernandez che aprirà la seconda fila. Marco Bezzecchi, infatti, è caduto durante il secondo time attack e partirà dodicesimo (anche se il suo passo non è male), ritrovandosi costretto a tentare la rimonta. Il suo compagno di squadra, Jorge Martìn, partirà invece nono. Da sottolineare, invece, come tutti i cinque marchi siano nelle prime sette posizioni, con Johann Zarco primo delle Honda che partirà quinto davanti a Fabio di Giannantonio (sesto) e a Fabio Quartararo, settimo con la prima delle Yamaha.