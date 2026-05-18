The day after Montmelò: Gli infortuni, i piloti che non scenderanno in pista nei test, la caduta di Martín e la pioggia di penalizzazioni che ha portato Bagnaia sul podio

Due bandiere rosse, tre spegnimenti del semaforo e due piloti ricoverati in ospedale. È stata una domenica lunga e complessa a Barcellona, per la MotoGP. Diversi piloti (tra cui Pedro Acosta e Pecco Bagnaia) hanno raccontato che la terza ripartenza sarebbe stata da evitare, un’idea particolarmente condivisa all’interno del paddock.



Nel lunedì dei test si parla soprattutto di questo, confrontando le fotografie di chi era in pista e le dinamiche dei due incidenti. Il primo, che ha coinvolto Pedro Acosta, Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, è piuttosto chiaro. La moto di Acosta, che in quel momento è davanti a tutti, si spegne all’improvviso e Alex Marquez lo tampona violentemente, distruggendo buona parte della sua moto e della KTM che aveva davanti. Alex è bravissimo a controllare la sua moto che, però, si mette di taglio e parte in aria quando a bordo pista trova una striscia d’asfalto. La moto si trasforma in una bomba, in un flashback di Austria 2020 quando la moto di Franco Morbidelli passò per aria tra Maverick Vinales e Valentino Rossi. Marco Bezzecchi, che in quel momento girava attorno alla settima posizione, racconterà di essere stato investito da una pioggia di detriti, il che rende abbastanza bene l’idea della quantità di materiale volato in aria. A subire l’impatto più violento è Fabio Di Giannantonio, che si massacra il mignolo della mano sinistra. Ripartirà altre due volte, per poi vincere la seconda gara della sua carriera in MotoGP.



Il secondo incidente, subito dopo il via, vede coinvolti Johann Zarco, Pecco Bagnaia e Luca Marini. È addirittura più violento, anche se meno spaventoso. Rivedendo le immagini, pare il francese abbia avuto un problema tecnico ai freni e che ci fossero poche alternative per lui. Johann finisce con la gamba sinistra incastrata nella moto di Pecco Bagnaia, che lo sente urlare e capisce di non poter fare granché per lui.

Le condizioni di Alex Marquez si stabilizzano piuttosto in fretta. Lo spagnolo è stato operato immediatamente alla clavicola destra e ora dovrà recuperare dalla brutta frattura all’ultima vertebra cervicale, la C7. Difficile pensare che sarà in pista per il GP d'Italia al Migello.