Pecco Bagnaia è sfinito ma lucidissimo: “La terza partenza è stata forzata, ma sei pagato un sacco di soldi… e se te hai un problema a casa in ufficio vai lo stesso”

“Oggi siamo stati fortunati. Considerando la caduta e quello che è successo ad Alex oggi qualcuno ci ha salvati. Ho mandato un messaggio a lui e alla sua famiglia, è stato un giorno molto intenso”. Pecco Bagnaia si presenta in sala stampa verso le 18:00, la penalizzazione di 16 secondi a Joan Mir per pressione della gomma irregolare lo ha portato al terzo gradino del podio. Lui, comunque, sembra non interessarsene molto. Si lascia andare su una sedia, parla lentamente, fa poche pause. “Mi aspettavo che alla seconda partenza sarebbero stati tutti un po’ più calmi e rivedendolo Zarco non ha fatto nulla di sbagliato”, dice a proposito dell’incidente che li ha coinvolti entrambi. “È stato strano, lui ha frenato e la moto non si è fermata. Io ho sbattuto fortissimo. Lui è rimasto attaccato alla mia moto, vedevo la sua gamba… e stava soffrendo moltissimo, questa cosa mi ha veramente colpito. Lì sono tornato nel box, ho preso la seconda moto e ho messo la gomma usata in qualifica davanti e una media dietro. Volevo solo non pensarci troppo. Dopo tre giri ho cominciato a sentirmi male, avevo dei giramenti di testa sulla moto. In frenata mi girava un po’ la testa e ho dovuto rallentare, magari non ero a posto per correre. È andata bene, fortunatamente non ho causato grossi problemi. Sono arrivato in fondo e quando sono tornato nel box non mi sentivo troppo bene. Non è importante, e… niente, voglio ringraziare il team per il lavoro che sta facendo. Un terzo posto non sento di meritarlo ma per il campionato va bene e la squadra lo merita per quello che sta facendo. Vorrei che questi risultati tornassero a essere la normalità”.