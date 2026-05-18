Gli ultimi test di questa MotoGP sono un pianto anche per il cielo: poca roba, tanta pioggia e una brutta caduta per Jorge Martin

Nonostante questo Yamaha è tra i costruttori che hanno portato più novità per i piloti a Barcellona, principalmente un’aerodinamica frontale rivista (che però non è piaciuto troppo) e un nuovo telaio piaciuto molto al turco, che probabilmente lo porterà già al mugello. Novità aerodinamiche anche in Honda, nulla però di troppo convincente per i piloti o che possa fare una grossa differenza per una moto che era addirittura finita sul podio domenica.



L’infortunio di Alex Marquez e le complicazioni fisiche per Fabio Di Giannantonio, feritosi al mignolo della mano sinistra nel primo incidente di ieri, hanno fatto sì che in Ducati abbiano schierato soltanto tre piloti (Bagnaia, Aldeguer e Morbidelli) che hanno lavorato sul settaggio della moto, senza grosse novità. La giornata sembra confermare come quella di Barcellona sia una pista particolarmente favorevole alla KTM: tre moto nei primi quattro e Pedro Acosta di nuovo davanti a tutti dopo la pole position di sabato mattina. Lui, comunque, ci ha detto molto chiaramente che con questo mezzo non è possibile lottare per il mondiale.



Giornata piuttosto difficile per Aprilia. La notizia del mattino infatti è stata la brutta caduta di Jorge Martín nel cambio di direzione tra curva 7 e 8. Lo spagnolo è stato portato al centro medico per una radiografia e, più tardi, all’ospedale di Barcellona per ulteriori esami specialmente a gomito sinistro e gamba destra. Considerando le sei cadute di Jorge nel weekend di gara è verosimile che la botta gli abbia riacceso i dolori. Dal canto suo Marco Bezzecchi ha riprovato il cupolino con appendici ‘a orecchie d’elefante’ già viste a Jerez e si è detto soddisfatto del lavoro sulla messa a punto.