Ma avete visto che figata ha fatto la rivista Sport Illustrated? Per i Mondiali di calcio ha preparato 48 copertine diverse, una per ogni nazionale qualificata

Una volta elencate le 48 nazioni qualificate, Skalocky ha iniziato a contattare artisti residenti o fortemente legati a ciascuna di esse. Insieme al direttore artistico Stephen Goggi, alla designer Lila Shokr e ai redattori di Si Fc Brian Goldfarb, Dan Willis e Toby Cudworth, lo stesso Skalocky ha trascorso mesi a esplorare idee, perfezionare bozzetti e definire la palette di colori finale. Il risultato? Quarantotto artisti, 48 Paesi, 48 finestre sulle molteplici intersezioni tra sport e cultura. Alcune illustrazioni si concentrano sugli eroi che le tifoserie sosterranno quest'estate: l'Argentina e Messi, gli Stati Uniti e Christian Pulisic, la Spagna e Lamine Yamal. Goncalo Viana, in rappresentanza del Portogallo, ha invece circondato Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes con elementi culturali, tra cui una chitarra portoghese. "Il fado è il genere musicale nazionale del Portogallo", ha spiegato l'illustratore. "Si intreccia con il nostro modo di vedere il calcio, poiché è ricco di temi tristi in cui non si può sfuggire al destino e, per gran parte della storia della nostra nazionale, abbiamo sempre fallito quando si trattava di raggiungere i grandi palcoscenici", ha aggiunto Viana. Cr Caneso immagina i giocatori del Messico come moderni guerrieri. E ancora: Michael Byers, per il Canada, ha disegnato un calciatore che tira il pallone verso il cielo notturno creando una scia luminosa a forma di foglia d'acero (simbolo del Canada), con un campo da calcio fiancheggiato da pini e montagne rocciose in lontananza sullo sfondo della cover.