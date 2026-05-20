20 maggio 2026

Corona racconta del “despota” Conte e Fabrizio Romano annuncia: “Andrà via da Napoli”. E quel like di Noa Lang sotto al post dà ragione a Falsissimo?

20 maggio 2026

Tutta questione di tempismo. Fabrizio Corona a Falsissimo ha raccontato di un presunto ammutinamento dei giocatori del Napoli (guidati da Alex Meret, che ha già annunciato querela) contro Antonio Conte. L’allenatore, come rivelato da Fabrizio Romano il giorno seguente, pare che lascerà la squadra di Aurelio De Laurentiis. E c’è un altro elemento: il like di Noa Lang, tra gli oppositori a Conte secondo Corona, sotto al post di Romano

Foto: Ansa

Corona racconta del &ldquo;despota&rdquo; Conte e Fabrizio Romano annuncia: &ldquo;Andr&agrave; via da Napoli&rdquo;. E quel like di Noa Lang sotto al post d&agrave; ragione a Falsissimo?

Il tempismo non è un dettaglio. In questo caso però forse è più corretto parlare di correlazione di eventi più che di causa-effetto. Fabrizio Corona lunedì 18 maggio lancia l’episodio 25 di Falsissimo a tema Napoli. L’accusa è pesante: alcuni big dello spogliatoio avrebbero contattato Corona per far uscire notizie su Antonio Conte. A muovere il tutto sarebbe stato Alex Meret, finito in panchina quest’anno dopo l’arrivo di Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere ha già annunciato che querelerà l’ex re dei paparazzi. Corona si prenderà tutte le responsabilità di ciò che ha detto. A Falsissimo ha mostrato solo dei video in cui riceveva telefonate da un intermediario, a sua volta mandato dai giocatori del Napoli. Conte sarebbe un despota, nella ricostruzione di Fabrizio. In realtà è solo ciò che sembra: un allenatore molto duro, niente più. Vedremo. Fatto sta che il giorno seguente inizia a circolare la notizia: Conte il prossimo anno non allenerà il Napoli. È Fabrizio Romano a dirlo via social: “Antonio Conte ha preso la sua decisione e ha già informato il presidente De Laurentiis un mese fa, chiarendo la situazione. Non ci sarà alcuna clausola d’uscita: Conte lascerà senza buonuscita e senza aver finora raggiunto accordi con altri club”.

Ora naturalmente la destinazione di cui si parla, per Antonio Conte, è soprattutto una: l’Italia. Un secondo mandato come ct, stavolta magari a lungo termine, verso i prossimi Mondiali. Sotto al post di Romano è spuntato un like di Noa Lang, esterno offensivo ceduto in prestito a gennaio al Galatasaray e mai entrato davvero nelle rotazioni del Napoli. Troppo estroso, poco applicato: non un giocatore contiano. Ma i 25 milioni più bonus necessari ad acquistarlo dal Psv non sono pochi e forse con un nuovo allenatore potrebbe avere un’altra occasione. Maurizio Sarri è indicato come possibile sostituto di Conte, il mister toscano accetterebbe l’incarico dopo una stagione difficile e deludente con la Lazio. Anche per lui si tratterebbe di un ritorno. Lang era stato citato da Corona a Falsissimo tra gli oppositori di Conte nello spogliatoio. E il cambio in panchina sembra essergli gradito, almeno guardando gli indizi social.

Noa Lang e quel like a Fabrizio Romano
Noa Lang e quel like a Fabrizio Romano Ansa
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