Corona racconta del “despota” Conte e Fabrizio Romano annuncia: “Andrà via da Napoli”. E quel like di Noa Lang sotto al post dà ragione a Falsissimo?

Il tempismo non è un dettaglio. In questo caso però forse è più corretto parlare di correlazione di eventi più che di causa-effetto. Fabrizio Corona lunedì 18 maggio lancia l’episodio 25 di Falsissimo a tema Napoli. L’accusa è pesante: alcuni big dello spogliatoio avrebbero contattato Corona per far uscire notizie su Antonio Conte. A muovere il tutto sarebbe stato Alex Meret, finito in panchina quest’anno dopo l’arrivo di Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere ha già annunciato che querelerà l’ex re dei paparazzi. Corona si prenderà tutte le responsabilità di ciò che ha detto. A Falsissimo ha mostrato solo dei video in cui riceveva telefonate da un intermediario, a sua volta mandato dai giocatori del Napoli. Conte sarebbe un despota, nella ricostruzione di Fabrizio. In realtà è solo ciò che sembra: un allenatore molto duro, niente più. Vedremo. Fatto sta che il giorno seguente inizia a circolare la notizia: Conte il prossimo anno non allenerà il Napoli. È Fabrizio Romano a dirlo via social: “Antonio Conte ha preso la sua decisione e ha già informato il presidente De Laurentiis un mese fa, chiarendo la situazione. Non ci sarà alcuna clausola d’uscita: Conte lascerà senza buonuscita e senza aver finora raggiunto accordi con altri club”.