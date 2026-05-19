Prima Corona critica i calciatori senza valori e poi attacca chi li bacchetta? La verità è che Conte della puntata di Falsissimo ne esce come un allenatore vero

Non ci sorprendiamo di niente però, Corona fa Corona e lui, da questa storia, ne esce vincitore. Si fa pagare, fa la puntata e dentro mette tutto, Conte e i suoi delatori. Ma la verità che emerge dalla puntata di Falsissimo è che Antonio Conte è un allenatore vero. L'unica medicina al logorio del calcio moderno. Uno disposto a tutto pur di raggiungere i propri obiettivi. Ossessionato da sé stesso, dal suo mito e quindi dal risultato: la vittoria. Uno che, per dirla alla Corona, "accordi non ne fa". Non scende a compromessi, anche a costo di mettersi contro l'intero spogliatoio. È che il ruolo dell'allenatore si potrebbe quasi dire tossico per definizione. Non è un amico. Raramente è una figura paterna. Più spesso, per non farsi sopraffare da ego milionari deve essere un sergente di ferro. Deve creare una gerarchia e difenderla ogni giorno. E Conte non è certo il primo, non è il solo oggi e non sarà l'ultimo. Perché spesso per vincere non si può stare tutti comodi. E allora onore ad Antonio Conte.