Lenovo porta l'AI nel calcio (ma non è come pensate): la maglia del Treviso diventa una tela per giovani creativi con il progetto "Your Club Your Canvas"

Un progetto che all'estero coinvolge squadre come il il Grêmio Osasco Audax, in Brasile, impegnato nella crescita di giovani provenienti da contesti svantaggiati; o il Regimen United FC, in Cina, che unisce calcio, arte e street culture con workshop creativi basati sull'AI; e ancora i Ballard FC e Salmon Bay FC negli USA, attivi nello sviluppo del calcio femminile e dell'inclusione. Il Treviso FBC è la scelta italiana. E non è casuale. Tredici anni fuori dai professionisti, un fallimento alle spalle, e quest'anno la promozione vinta nel Girone C di Serie D. Una storia di rinascita autentica, radicata nel territorio, esattamente il tipo di club attorno cui questo progetto ha senso. Perché "Your Club Your Canvas" non è pensato per il calcio dei grandi budget e delle superstar — è pensato per quei club dove il senso di appartenenza è ancora una cosa concreta.

I direttori creativi coinvolti nei vari paesi verranno annunciati nelle prossime settimane. Nel frattempo, tutto il percorso sarà documentato: dalle prime conversazioni con la comunità fino alla presentazione della maglia. E i proventi delle vendite? Torneranno integralmente ai club e alle iniziative locali per un progetto circolare e innovativo per un calcio nuovo.