Lenovo porta l'AI nel calcio (ma non è come pensate): la maglia del Treviso diventa una tela per giovani creativi con il progetto "Your Club Your Canvas"

Immagina di avere carta bianca sulla maglia del tuo club. Non come tifoso che commenta sui social, ma proprio come direttore creativo ufficiale, con strumenti AI in mano e una stagione intera per lasciare il segno. È esattamente quello che sta per succedere al Treviso FBC, e dietro c'è Lenovo, con i suoi dispositivi abilitati dall'AI e strumenti di creazione avanzati.
Si chiama "Your Club Your Canvas" ed è un progetto globale che porta giovani designer, artisti e filmmaker dentro i club di calcio di provincia — in Italia, Brasile, Cina e Stati Uniti — con un mandato preciso: raccontare l'identità del club attraverso una maglia in edizione limitata realizzata con tecnologia AI. Una scelta che parla di innovazione, di occhio verso le nuove tecnologie, ma anche di calcio legato al territorio e vissuto con autenticità.
Come global ambassador a guidare il tutto c'è Becky G — sì, proprio lei — che oltre a essere una delle artiste latine più streammate del pianeta è anche co-owner dell'Angel City FC e global ambassador del progetto. Il suo ruolo non è puramente decorativo: affiancherà ogni direttore creativo nel percorso, dalla prima idea fino alla maglia finita. "Non si tratta solo di ridisegnare una maglia, ma di dare il controllo creativo a chi vive il club ogni settimana," ha dichiarato. "Unire talento creativo, tecnologia e intelligenza artificiale può contribuire a costruire una nuova idea di comunità, partendo proprio dal calcio di provincia."
Un progetto che all'estero coinvolge squadre come il il Grêmio Osasco Audax, in Brasile, impegnato nella crescita di giovani provenienti da contesti svantaggiati; o il Regimen United FC, in Cina, che unisce calcio, arte e street culture con workshop creativi basati sull'AI; e ancora i Ballard FC e Salmon Bay FC negli USA, attivi nello sviluppo del calcio femminile e dell'inclusione. Il Treviso FBC è la scelta italiana. E non è casuale. Tredici anni fuori dai professionisti, un fallimento alle spalle, e quest'anno la promozione vinta nel Girone C di Serie D. Una storia di rinascita autentica, radicata nel territorio, esattamente il tipo di club attorno cui questo progetto ha senso. Perché "Your Club Your Canvas" non è pensato per il calcio dei grandi budget e delle superstar — è pensato per quei club dove il senso di appartenenza è ancora una cosa concreta.
I direttori creativi coinvolti nei vari paesi verranno annunciati nelle prossime settimane. Nel frattempo, tutto il percorso sarà documentato: dalle prime conversazioni con la comunità fino alla presentazione della maglia. E i proventi delle vendite? Torneranno integralmente ai club e alle iniziative locali per un progetto circolare e innovativo per un calcio nuovo.