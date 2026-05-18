È l’ora decisiva per la Kings League Italy. E alle Finals di Cologno Monzese c’è una grossa novità: Como 1907 contro Prince All Stars, il primo match giovanile del format (promosso da Unicef)

L'esibizione tra Como 1907 Under 12 e Prince All Stars Under 13 si inserisce all'interno di una campagna globale che porta la firma di Kings League e Unicef: “We Were All Children Once”. Il messaggio è diretto: ricordare che siamo stati tutti bambini e che ogni generazione ha il diritto di crescere in un ambiente sicuro, con accesso all'istruzione, alla protezione e a pari opportunità. Oggi i Prince All Stars scenderanno in campo con il logo Unicef sulle maglie, rendendo visibile il messaggio in un contesto - quello dello sport live e dello streaming - capace di raggiungere milioni di persone. La campagna coinvolge anche alcune delle facce più note del calcio internazionale e della community: Gerard Piqué, Iker Casillas, Marcelo, Claudio Marchisio, oltre a numerosi presidenti e creator che animano i campionati Kings League in tutto il mondo. Un'esibizione tra Under 12 e Under 13, nel pre-show di una finale, potrebbe sembrare un dettaglio. In realtà è qualcosa di più: è la prima volta che il format Kings League viene applicato ufficialmente a una partita giovanile in Italia, e che bambini di quell'età diventano protagonisti di uno degli eventi più seguiti del panorama sportivo-digitale internazionale. Con una campagna Unicef a fare da cornice, il calcio si ricorda, per una volta, da dove viene.