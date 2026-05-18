È l’ora decisiva per la Kings League Italy. E alle Finals di Cologno Monzese c’è una grossa novità: Como 1907 contro Prince All Stars, il primo match giovanile del format (promosso da Unicef)

C'è un momento, nelle Finals della Kings League Italy, che vale più di qualsiasi risultato. Oggi pomeriggio, prima che il calcio degli adulti prenda il sopravvento, saranno i bambini a occupare il campo. Alle 18, a Cologno Monzese, Como 1907 Under 12 e i Prince All Stars Under 13 si sfideranno in quello che è, a tutti gli effetti, il primo match giovanile mai disputato con il format ufficiale Kings League in Italia. Chi conosce la Kings League sa già di cosa si tratta. Chi non la segue ancora, ecco l'essenziale: sette contro sette, dinamiche ispirate al gaming e allo streaming, regole pensate per rendere ogni minuto imprevedibile. La partita durerà 30 minuti e proporrà alcuni degli elementi più riconoscibili dell'intero ecosistema Kings League: la fase iniziale “scale-up”, con i giocatori che entrano progressivamente in campo; i momenti centrali di gioco 7vs7; la fase finale con il “goal doppio”, che trasforma ogni rete negli ultimi minuti in qualcosa di decisivo; gli eventuali shootout in caso di parità. E poi ci sono loro, le Secret Cards, l'elemento che forse più di ogni altro ha reso questo format virale: carte che cambiano le regole del gioco nel mezzo di una partita, trasformando ogni match in qualcosa di impossibile da prevedere. Il tutto trasmesso live, a partire dalle 18 di oggi lunedì 18 maggio, sui canali ufficiali Kings League: Twitch, TikTok, YouTube.
L'esibizione tra Como 1907 Under 12 e Prince All Stars Under 13 si inserisce all'interno di una campagna globale che porta la firma di Kings League e Unicef: “We Were All Children Once”. Il messaggio è diretto: ricordare che siamo stati tutti bambini e che ogni generazione ha il diritto di crescere in un ambiente sicuro, con accesso all'istruzione, alla protezione e a pari opportunità. Oggi i Prince All Stars scenderanno in campo con il logo Unicef sulle maglie, rendendo visibile il messaggio in un contesto - quello dello sport live e dello streaming - capace di raggiungere milioni di persone. La campagna coinvolge anche alcune delle facce più note del calcio internazionale e della community: Gerard Piqué, Iker Casillas, Marcelo, Claudio Marchisio, oltre a numerosi presidenti e creator che animano i campionati Kings League in tutto il mondo. Un'esibizione tra Under 12 e Under 13, nel pre-show di una finale, potrebbe sembrare un dettaglio. In realtà è qualcosa di più: è la prima volta che il format Kings League viene applicato ufficialmente a una partita giovanile in Italia, e che bambini di quell'età diventano protagonisti di uno degli eventi più seguiti del panorama sportivo-digitale internazionale. Con una campagna Unicef a fare da cornice, il calcio si ricorda, per una volta, da dove viene.