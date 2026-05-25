[VIDEO] Gunther Steiner, Son of a Butcher: “Se potessi prenderei Marquez e Bezzecchi. Kimi Antonelli? Veramente bravo. Liberty Media in MotoGP? Ci vorranno anni”

Come si sceglie un pilota?



“La prima cosa è il talento. È la cosa più importante. Poi logicamente dipende dalla squadra che rappresenti, devi trovare sul talento più grosso che c’è lì fuori e che voglia venire nella tua squadra. E poi devi avere i soldi per pagarlo, perché per esempio se qui in MotoGP andassi a fare una proposta a Marc Marquez avrei due problemi: lui non vuole venire qua perché non è una squadra ufficiale e noi non abbiamo i soldi per pagarlo”.



Facciamo che sei pieno di soldi e hai la moto giusta: prendi Marc Marquez e…?



“Sicuramente Marc Marquez, poi Marco Bezzecchi, che in questo momento sta andando molto bene. E poi come ragazzi son della gente, Marquez e Bezzecchi… ci sarebbe da divertirsi”.



Con Liberty Media e questa nuova impostazione Moto2 e Moto3 verranno un po’ allontanate, si parla già di un paddock diverso. Tu che idea hai? Hai un business plan?



“Ce l'ho sempre un piano! Ma non direi che verranno allontanati, in MotoGP è molto bello che le altre due classi vengano molto rispettate, che aggiungano dello show al weekend e che diano tante opportunità ai nuovi talenti. E sono già presenti, sono già nel paddock. È una cosa bella perché ci serve gente giovane In MotoGP. Devono fare un po’… non allontanarli, magari una divisione però... non una barriera. Sai, si potrebbe dividere un po’ per vedere certi livelli e spingere per portarli al livello superiore. Anche per l’ecosystem è molto meglio”.



Parliamo un momento di Formula 1. Kimi Antonelli sta andando fortissimo, da italiani chiaramente ci piace. Agli avversari fa molta paura, anche perché Toto Wolff per lui è come un secondo papà. Psicologicamente questo quant’è difficile per tutti gli altri, a partire da George Russell?



“Quello che ha fatto Toto… ci ha creduto e ha fatto anche una scommessa. Non sempre vanno bene 'ste cose, lui è stato molto bravo: l’hanno scoperto quando lui aveva 11 anni, mi sembra. Adesso è maturato e vince le gare. Non una, lui vince proprio le gare, al plurale. È veramente bravo. Per gli altri… non lo so, alla fine è un fatto è ci devi vivere. L’unico modo che hai per avere ragione è andare più forte di lui, anche considerando che pure George ha avuto quel privilegio: Toto ha investito presto su di lui quando era più giovane. Certo, avrà avuto 15 o 16 anni. Però hanno dato una mano e sicuramente c’era un bel rapporto. Però ognuno a un certo punto deve essere libero dai parenti. Ora come abbiamo detto Toto è il suo secondo papà - non diciamo il primo perché se no Marco si arrabbia, non facciamo casini in famiglia - però a un certo punto anche Kimi farà la sua strada. Uno come George non ci pensa troppo, la performance è quello che conta. E se Kimi va più forte di lui non è certo per colpa di Toto, è perché c’è il talento”.