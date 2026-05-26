Sì, è tutto vero: Ross Brawn passa in Pramac con Paolo Campinoti, ecco cosa significa per la squadra e per la MotoGP

“Il motorsport è sempre stato fatto di persone, lavoro di squadra e miglioramento continuo”, ha dichiarato l’ingegnere e manager britannico come si legge nel comunicato diffuso dal team di Paolo Campinoti. “Pramac ha costruito un’organizzazione impressionante con un forte spirito e ambizione, e sono entusiasta di far parte del suo futuro”. Dal canto suo, il boss del team non ha nascosto il proprio entusiasmo e il proprio orgoglio: “Al di là della sua straordinaria carriera, Ross è qualcuno con cui condivido un’amicizia e un rapporto di grande rispetto da molti anni. La sua visione, la sua conoscenza e la sua mentalità vincente daranno un contributo prezioso”.

E qui vale la pena fare un passo indietro per capire meglio come arriva e cosa significa davvero questo annuncio, sia per Pramac che per l’intera MotoGP. Paolo Campinoti non è un personaggio qualunque, e il suo legame con la F1 non nasce ieri. Il patron toscano è da sempre un appassionato del Circus, frequentatore abituale dei Gran Premi e uomo capace di muoversi tra i vertici del motorsport con grossa disinvoltura, come dimostra la grande vicinanza a Stefano Domenicali.

Non è un caso che per anni il logo della F1 campeggiasse sul codone delle Pramac, un dettaglio che racconta meglio di mille parole quanto il legame tra le due ruote e le quattro, in casa Pramac, fosse già ben intrecciato. E non è un caso nemmeno che l’ex addetta stampa del team, Rita Simonini, dopo l’esperienza nel team di Campinoti sia andata a lavorare per Carlos Sainz ai tempi della Ferrari: di relazioni con il mondo della F1, il toscano ne ha eccome. L’arrivo di Brawn, quindi, è tanto una sorpresa quanto frutto naturale di quel legame con “l’altro grande paddock” sviluppato negli anni.