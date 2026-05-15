Binaghi fa il bulletto col calcio? Con Sinner siamo tutti come i marchigiani con Valentino Rossi

Il tennis ha il suo marchese. Angelo Binaghi, come un novello Alberto Sordi, dice al calcio: "Io so' io, e voi non siete un cazzo". Tradotto: "Provate a chiedere all'opinione pubblica se oggi dobbiamo spostare l'orario noi o il calcio?". Il problema è il derby di Roma, al centro di una tragicomica disputa per gli orari con la finale delle Atp Finals, che si giocherà a pochi metri di distanza. E nel contendere si erge il marchese, sempre con il microfono a portata di ego: "Abbiamo un torneo che è parte di un circuito internazionale, c'è qui il supervisor dell'Atp che non credo possa spostare l'orario perché c'è un deficiente, come ha scritto anche il Corriere della Sera, che ha organizzato un calendario del calcio fatto con i piedi". Però poi dopo il bastone, la carota diplomatica: "Mi dispiace perché De Siervo e Simonelli sono due dirigenti seri, preparati e onesti. Io credo siano i migliori dirigenti del calcio attualmente, non credo siano stati loro i responsabili". Insomma, tutti amici ma la colpa di chi è? E nella grande disputa politico-sportiva per il predominio dello sport italiano c'è spazio anche per la teoria del complotto: "Ma che si sia fatto un calendario il giugno scorso mettendo il derby di Torino durante le Finals poi per fortuna anticipato, con un dialogo che io ho avuto con De Siervo, poi qui rimane la finale di Coppa Italia il mercoledì e il derby capitolino durante gli Internazionali, sono grandi coincidenze. Andreotti cosa diceva: a pensar male si fa peccato, ma a volte non si sbaglia".