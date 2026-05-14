L’egemonia della destra passa dagli Internazionali di Roma? Per Il Fatto Quotidiano i meloniani hanno conquistato il tennis al Foro Italico con contributi e poltrone

L’egemonia culturale passa anche dallo sport. Nel cinema sono tanti gli scossoni che hanno fatto vibrare le nomine di Alessandro Giuli, e con gli Internazionali di Roma in corso (e con un fenomeno azzurro come Jannik Sinner nel roster) anche il tennis diventa un tema. È il Fatto Quotidiano che ne parla: questa edizione del 1000 al Foro Italico è la prima della coppia Federtennis e Sport e Salute, l’azienda pubblica (il cui unico azionista è il ministero delle Finanze) che appunto di sport si occupa. Occorre però risalire al Decreto Sport del 2025 per capire ciò che accade oggi: per le Atp Finals a Torino videro la presenza di Sport e Salute nell’organizzazione, con 100 milioni di finanziamento pubblico al torneo in 5 anni. In parallelo si stavano sviluppando ragionamenti anche su Roma, pur riconoscendo la capacità del presidente della Federazione, Angelo Binaghi, capace di portare il tennis su un altro livello, avvicinando il calcio per numero di tesserati e addirittura superandolo nel 2025 per ricavi. E sempre a fine 2025 Federtennis e Sport e Salute trovano l’accordo per gli Internazionali, con Binaghi “costretto”, sostiene il Fatto, a cedere per le richieste elevatissime della partecipata statale in termini di affitto del Foro (di cui è proprietaria): 15 milioni all’anno. Troppi. Ed ecco spiegato quindi l’accordo sottoscritto: contratto di 4 anni più 4, con ricavi ripartiti al 50% e l’ad del 1000, Diego Nepi, che ha dato incarico al dipartimento marketing di Sport e Salute, guidato da “luogotenente” di Fratelli d’Italia Giuseppe De Mita, figlio di Ciriaco, uomo della Dc e gradito a Giorgia Meloni.