Quel “rotto in cu*o” di Sinner e quei “Cani sciorti” che ci fanno vergognare di essere italiani: un campione come Jannik non ce lo meritiamo (nemmeno agli Internazionali di Roma)

La finale degli Internazionali e il derby di Roma non si possono giocare contemporaneamente. Il calcio è costretto ad adattarsi. Questo chiaramente non è piaciuto a tutti. Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato così in conferenza stampa: “Le date degli Internazionali si sanno da due anni, che le gare si devono giocare in contemporanea nelle giornate finali pure. Se chi fa il calendario in Lega non capisce questa cosa, deve dare le dimissioni subito. A inizio stagione abbiamo fatto il derby a 37 gradi, ora ce lo fanno giocare a maggio alle 12:30. È un insulto a Roma, alle due società romane, ai tifosi. Qualcuno deve pagare”. E ancora: “Pero che non ci facciano giocare a quell’ora, anche solo chi l’ha proposto se ne deve andare. Sicuramente io non vengo, non vi faccio le interviste per protesta. Vado in panchina poi mi alzo e me ne vado. Vorrei chiedere in Lega perché non hanno fatto giocare Inter-Milan alle 12:30”. Sarri, pur nella polemica, ha mantenuto i toni adeguati al suo ruolo. “Cane Sciorto” no: ha scelto l’insulto.