Jannik Sinner vince Madrid ed è subito “e adesso?”: Roma chiama ma i record sono come i soldi: non bastano mai

6-1, 6-2 non è quindi solo lo specchio brutalmente onesto di una prestazione inesistente, da una parte della rete, e inarrivabile dall’altra. É il frutto di uno sport che di guardarsi indietro ha ben poca voglia. Al tennis non importa che Sasha sia cresciuto nella morsa dei Big 3, e poi sia stato scaraventato - ormai alla soglia dei 30 - nel duopolio Alcaraz-Sinner. Non conta nemmeno che, pur inanellando ottimi e costanti risultati, abbia perso 9 volte di fila contro l’altoatesino. Di queste 9, le ultime a livello 1000 bruciano particolarmente: 4 KO tutti in semifinale, a un passo dal sogno (Parigi, Indian Wells, Miami e Monte-Carlo), per poi suggellare il tutto con la finale di ieri nella capitale spagnola.

Il destino non sembra sorridere al tennista di Amburgo. Certo, il caso si può contrastare con il lavoro, ma nemmeno la dedizione più assoluta basterebbe, oggi, a colmare il divario con Jannik Sinner. Ed è inevitabile che questo faccia rabbia. Del resto, è difficile sentirsi pienamente soddisfatti del proprio albo d’oro di oltre dieci anni, quando Sinner esiste. Un talento così giovane che, con la modestia che lo contraddistingue, sta facendo terra bruciata. “Il miglior giocatore al mondo in questo momento”, le parole del tedesco durante la cerimonia di premiazione non lasciano scampo all’interpretazione: Sinner per ora è ingiocabile. Non è qualcosa che Sasha afferma spento dall’amarezza, ma piuttosto con la consapevolezza di chi di esperienza ne ha eccome e non ha problemi ad ammettere la propria inferiorità. O che il gioco dell’italiano sia un incanto per la vista di tutti gli appassionati del mondo.