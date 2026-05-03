È l’ora dei Campioni d’Italia: l’Inter vince il ventunesimo scudetto a San Siro. Dal tributo ad Alex Zanardi al canto della curva Nord per Chivu: dominio nerazzurro in Serie A

La notte dei Campioni d’Italia comincia con un minuto di applausi per un altro campione: Alex Zanardi, atleta, esempio, ispirazione, leggenda. Un minuto di applausi che dà il via a Inter-Parma. Si gioca a San Siro, il tempio laico che tra poco tempo verrà abbandonato. La curva Nord canta dal primo minuto. Gli ultimi momenti al Meazza vanno goduti fino in fondo. Era già tutto previsto, lo schema della gara predefinito: i nerazzurri avanti tutta, gli ospiti chiusi dietro. Difendono attenti fino allo scadere della prima frazione, quando Piotr Zielinski, tra i migliori della stagione, pesca Marcus Thuram libero in area, l’attaccante francese controlla e calcia alle spalle di Suzuki. È la quinta consecutiva a segno, l’ultimo a riuscirci fu Bobo Vieri, in totale quest’anno sono 18. Durante l’intervallo lo stadio canta per lui. Inizia la seconda metà e dagli spalti comincia ad arrivare il coro: “Vinceremo il tricolor”. Il canto di una profezia scontata. Continua a macinare chilometri Denzel Dumfries, decisivo sempre, anche con la sola presenza. Una fisicità devastante che si concretizza su ogni cross. Quando c’è fa la differenza, un attaccante di fascia che nonostante l’assenza prolungata (da novembre fino a febbraio) ha segnato 5 gol (da quinto). Bene anche Nicolò Barella, contestato e criticato per il livello non più eccezionale, sembrava un giocatore in fase calante. Dall’eliminazione di Zenica in poi è tornato se stesso, onnipresente e decisivo anche negli ultimi trenta metri. Entra Lautaro Martinez perché se lo merita: leader assoluto di questa squadra, con (soli) 16 gol è il capocannoniere del campionato. Anche lui è mancato tanto, ma la superiorità della squadra di Cristian Chivu è stata troppo netta.