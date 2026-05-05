Il Roland Garros ha un montepremi “proletario”? I tennisti protestano e si scoprono sindacalisti. Ecco il comunicato firmato da Sinner, Alcaraz, Sabalenka...

C'è poi una seconda battaglia, più silenziosa. Dal 2021, sul Court Philippe-Chatrier — il palcoscenico principale di Parigi — si sono giocate 44 partite in sessione notturna. Le donne? Protagoniste di appena quattro. Sabalenka e Ons Jabeur hanno definito questo dato "ironico" e "triste". Gli organizzatori non hanno risposto. La parità nei premi è ufficiale da anni; la parità nella vetrina, evidentemente, è ancora un sogno.

Ma dietro l'oro dei più forti del mondo, c'è una galassia di tennisti che a malapena coprono le spese di viaggio. È a loro che principalmente andrebbe rivolto lo sguardo. "Ci sono tantissimi tennisti che non riescono a guadagnarsi da vivere con il tennis: maschile, femminile o doppio. Solo quattrocento giocatori tra tutti riescono a vivere di tennis, il resto no. È una cifra bassissima per uno sport mondiale come il nostro, un vero fallimento", disse Djokovic nel 2023, aprendo i lavori della PTPA. "Sono stato al posto di tutti quei tennisti che ora hanno gravi difficoltà economiche. Capisco la loro fatica, so i problemi che hanno nel dover pagare le trasferte, gli allenatori e i fisioterapisti. Io vengo dalla Serbia e non avevo aiuti. Ora ho una certa influenza e voglio utilizzarla per migliorare le condizioni degli altri".

Il Roland Garros inizierà tra qualche settimana. Sinner, Sabalenka e compagni ci saranno — nessuno ha minacciato il boicottaggio. La PTPA ha agitato lo spettro di azioni legali. Gli organizzatori hanno risposto con il silenzio, che è sempre la risposta più potente di chi non ha bisogno di convincere nessuno.

Nel frattempo,lo US Open — che l'anno scorso ha alzato il suo montepremi del 20% — sorride soddisfatto da oltreoceano. I giocatori torneranno in campo. La terra rossa di Parigi assorbirà tutto, come sempre. E le regole le scriverà ancora chi non le gioca.