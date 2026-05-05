Le sentenze di Jorge Lorenzo: “Il problema di Marquez è il braccio, non riesce a frenare. L’Aprilia fa paura, la Ducati… sembra un trattore”

A proposito della caduta, Jorge racconta che probabilmente Marc aveva un paio di gradi d’inclinazione di troppo quando ha perso l’anteriore in curva 11: “Per compensare un ingresso leggermente più largo”, spiega. La parte più interessante però viene quando parla di questo nuovo Marc Marquez, ancora veloce ma decisamente meno concreto rispetto allo scorso anno: “Per me il problema è il braccio. Non riesce a frenare, non ha la potenza fisica per portare questa moto al limite in frenata e in ingresso curva come faceva prima. È una questione di potenza fisica. E lui chiaramente non ama parlarne. Poi tecnicamente è ancora superiore”.



Per chiudere, Lorenzo si lancia in un brutale confronto tra le due moto italiane: “Per me vincerà l’Aprilia. Secondo me a Jerez Alex Marquez era nella sua pista preferita e lì Ducati era superiore all’Aprilia, o comunque allo stesso livello. Esattamente al contrario delle gare gare prima e di quelle dopo, in cui Aprilia dominerà per l’80%, 90% dei circuiti. Hanno migliorato la moto di due decimi rispetto allo scorso anno e Ducati non lo ha fatto, dovrà trovare un modo di farcela. Con l’aerodinamica, col telaio, col motore… Il punto è che se Ducati ha migliorato di un decimo Aprilia è migliorata di tre, ha fatto tre passi in avanti mentre Ducati ne ha fatto uno. Li vedo in curva, sul dritto… le Aprilia fanno paura. Fanno paura. La moto è compatta, come se fosse incollata al suolo, piccolissima,, piega come una minimoto. E la Ducati è… sembra un trattore. Poi lo vedo io eh, ma questa è la sensazione che mi trasmette”.



Le Mans, Barcellona e Mugello ci daranno ben più di un indizio in questo senso, esattamente come ci ha raccontato Fabiano Sterlacchini, Direttore Tecnico di Aprilia, alla fine dei test di Jerez.