Valentino Rossi vicino a un’altra magia? A Brands Hatch il Doc dà la paga alle altre BMW, dimostrando perché può stare tra i top della categoria. E adesso, next stop Monza

E in tal senso, la serie Sprint è il suo habitat naturale. Poca gestione, tanto gas, battaglie vere e gare tiratissime. È lì che il gap di esperienza rispetto a quello che si è visto nelle gare lunghe, inevitabile per chi non ha alle spalle anni di endurance, conta meno. E proprio lì Valentino lo si vede spesso nelle posizioni che contano.

Era successo per la prima volta nel 2023, proprio a Brands Hatch, con il primo podio nel GT World Challenge. Poi la vittoria nel 2024 a Misano, bissata un anno dopo. L’anno scorso poi erano arrivati altri podi, oltre alla vittoria alla 8 Ore di Indianapolis. Inizia a stare davanti con frequenza e, soprattutto, iniziano a star stretti anche i risultati in Top5, mai scontati visto il livello altissimo del campionato.

Il tutto quasi per gioco, con il solito sorriso stampato sul volto. Quando però indossa il casco è sempre lo stesso Valentino delle due ruote, quello che dà tutto e che è capace di stupire ogni volta un po’ di più.