Sinner, Antonelli e Nicolò Bulega c’hanno consumato le parole: beccatevi il folle week end (e la storia) di Lorenzo Baldassarri

Invece l’ha retto. Sia sul piano sportivo. Sia su quello dell’immagine,. Presentandosi esattamente per quello che è: un ragazzo normale che ha sfiorato l’Olimpo e s’è ritrovato su un anello di terra a Montecosaro prima di riscoprire, complice un anno in MotoE, quell’amore e quella passione che da ragazzino gli avevano fatto sognare di diventare un pilota. Semplice e sul pezzo. Genuino e pure di coccio. Sì, perché dopo i podi e i risultati più che buoni dei primi round, il week end di Balaton era cominciato decisamente male per lui: un botto clamoroso in gara1. Di quelli in cui di solito, in Superbike, si abbassa la serranda del box e arrivederci alla prossima. Solo che, quando tutti si chiedevano se Baldassarri c’avesse provato o meno e se i suoi uomini sarebbero o meno riusciti a rimettere insieme la moto, il Balda s’è presentato sui social, tablet in mano con la replica di Gara1, per spiegare d’essere acciaccato, ma pure pronto. Reel pane e salame, insomma.

Il resto, la sostanza vera, è arrivata il giorno dopo: terzo in Superpole Race, dietro all’imprendibile Bulega e all’altrettanto imprendibile Lecuona. E, poi, quarto in Gara2, questa volta alle spalle anche di Yari Montella. “Temevo non mi facessero correre dopo il volo di ieri – ha scherzato il marchigiano con GPOne – Io avevo dato una gran bella botta: sono stato a un passo dal non avere l’idoneità per correre, ma poi questa mattina nel warm up mi sentivo carico. l team ha fatto un grande lavoro per sistemare tutti i danni e della mia povera Lady, la mia moto. Insomma dai: c’era rimasto poco”. Ecco, nel giorno dei grandi eroi a cui va riconosciuto tutto, Antonelli, Sinner e Bulega, c’è pure la lezione di un ragazzo: nel poco che a volte resta, spesso c’è tutto davvero. O comunque tutto quello che conta.