“Finanziamenti negati al film su Regeni? Atto di prepotenza”. L’intervista all’avvocato Lo Foco: “Le commissioni cinema di Giuli? Dubbi sugli esperti”. E ci parla dei casi Cucinelli e Guadagnino

Avvocato Lo Foco, partiamo dal tema su cui lei si è speso tanto e su cui ha scritto anche un libro, Morte del cinema: il tax credit.

Da tempo vado predicando cose che poi sono accadute, il libro è del 2022, ma tutto nasce da una legge terribilmente sbagliata, scritta in maniera che non poteva che finire male. Molti dicono che rimodulando quello strumento il rischio è di ridurre risorse per tutti: non è così.

L’obiezione è: è vero che ci sono stati tanti errori nell’applicazione, ma non è il tax credit in sé la causa delle storture.

Serve capirne l’origine. Il tax credit nasce per aiutare le società che facendo un lavoro serio e con prodotti seri non riescono a coprire i costi di produzione. In quei casi è ovvio che il sostegno sia un elemento virtuoso. Diverso il discorso quando il sostegno finisce nelle mani delle major, con film molto costosi e che poi si prendono decide di milioni di tax credit. Dal mio punto di vista quella è una vergogna. Io lo chiamo “il sacco di Roma”. Nessun Ministero ha mai sperperato così tanti soldi.

Esempi di queste risorse spese male?

Il documentario su Brunello Cucinelli. Un’opera decisamente pubblicitaria, fatta su una persona in vita, che vale 4 milioni di euro di tax credit. La domanda sull’opportunità di sostenere con strumenti pubblici un prodotto del genere è legittima.

Sul più recente caso Regeni cosa pensa?

È un caso limite ma da cui risulta evidente l’incapacità della commissione di darsi una regola. Se avessero passato il film su Regeni non avremmo avuto lo scandalo. Lo ritengo un atto di prepotenza, fatto da alcuni membri. Non hanno dato i soldi a Regeni e ne hanno dati 100mila alle fettuccine Alfredo. E non parlo così perché un prodotto della cucina italiana non meriti dignità. Mi limito a evidenziare che sono due opere che non aiutano la cultura italiana allo stesso modo.

E delle dimissioni dei membri delle commissioni?

In questo caso sono giustificate per la gravità del fatto. È anche vero però che quegli stessi esperti erano in commissione da due anni, se avessero notato una tendenza a fare cose del genere si sarebbero dovuti dimettere molto prima. Si sono dimessi quando era ormai chiaro che era una decisione paradossale quella di non supportare il film sul caso Regeni. Peraltro, come dicevo, preferendogli altre opere di minor valore.

Il problema, dunque, sta alla base, e cioè nelle linee guida?

Non è un problema di presunte disposizioni date dall’alto sul caso singolo. Le commissioni sono di nomina politica. Non hanno bisogno di linee guida per prendere certe decisioni.