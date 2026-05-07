Ma quanto godiamo per i David di Donatello a Le città di pianura? Ecco perché quella di ieri notte è molto più di una vittoria per il film di Sossai

Quando un 'nuovo' cinema funziona, è una benedizione per tutti. Specie per chi, con fatica, cerca ogni giorno di far sentire la sua voce, far vedere le proprie idee in queste annate incasinate. Per questo visto che Le città di pianura di Francesco Sossai (in streaming su MUBI, nei cinema lo scorso anno con Lucky Red) aveva ricevuto sedici candidature ai David di Donatello, noi eravamo seduti ad aspettare e sperare. Ed è successo. Ha vinto tutto (o quasi tutto). Niente a La grazia di Sorrentino, poco a La città proibita di Mainetti. Queer di Luca Guadagnino citato solo per una manciata di secondi sullo schermo. Chissà se già se lo potevano immaginare loro, quando, un bel giorno, Le città di pianura arrivò Cannes, presentato nella sezione Un Certain Regard, che ben presto, oltre a un film bellissimo, sarebbe arrivato il successo e poi, l'anno dopo, 8 David di Donatello: miglior film; miglior regia a Francesco Sossai; migliore sceneggiatura originale a Francesco Sossai e Adriano Candiago; miglior casting ad Adriano Candiago; miglior montaggio a Paolo Cottignola, miglior attore protagonista a Sergio Romano; miglior canzone originale, “Ti”, musica e testi di Marco Spigariol (in arte Krano) interpretata da Krano nel film, miglior produttore a Marta Donzelli e Gregorio Paonessa per Vivo Film, con Rai Cinema, in collaborazione con Philipp Kreuzer per Maze Pictures, Cecilia Trautvetter.

Chissà cosa hanno pensato quando, di colpo, quello che ancora per molti era un piccolo film di un regista emergente al suo secondo lungometraggio (il primo era Altri cannibali) settimana dopo settimana stava diventando un caso di studio per gli addetti ai lavori. Passaparola, una comunicazione normale, tutto ha incredibilmente funzionato. Perché negli anni in cui ogni cosa è performance, è evento, Le città di pianura è semplicità. Funziona perché fa una cosa sola, e la fa bene: arriva.