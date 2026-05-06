Intervista totale a Pierpaolo Capovilla: “Da alcolista mi arrendo alle circostanze storiche, da cittadino no. La Sinistra ha fatto troppi danni in Italia perché si è trasformata in élite. La Chiesa oggi è il più potente anticorpo democratico”

Musicista, autore e performer, voce storica de Il Teatro degli Orrori. Pierpaolo Capovilla è un artista controcorrente che non ha mai esitato a prendere posizione. Ha sperimentato anche il cinema in qualità di attore. L’ultimo film, Le città di pianura è un road movie italiano diretto da Francesco Sossai. Racconta un’Italia di provincia sospesa, seguendo due cinquantenni disillusi che vagano nella pianura veneta tra notti, alcol e incontri casuali. Di recente Capovilla si è anche espresso sul Concertone del Primo Maggio con toni molto critici nei confronti di quanto dichiarato dai presentatori dell’evento. Lo abbiamo intervistato per approfondire il suo punto di vista sulla società odierna: da Pasolini a Chomsky, fino alla “religione” marxista.



“Le città di pianura” non chiedeno attenzione, anzi, sembrano quasi rifiutarla. Ma si tratta più di una forma di resistenza o di rassegnazione?

Secondo me più rassegnazione. “Le città di pianura” è un film gentile, amicale, affettuoso in ciò che vuole descrivere. Ha uno sguardo languido nei confronti di chi si è arreso alle circostanze storiche. Un film dove si vive la vita giorno per giorno e le giornate si susseguono una uguale all’altra, senza continuità ed è così che vivono milioni di persone nel nostro Paese. C’è una forma di ribellione e di rabbia, ma solo nel sottotesto che pare quasi voler dire “avremmo potuto”. Abbiamo preferito lo sviluppo economico a quello umano, perché siamo egoisti e individualisti. E questo è ciò che vuole da noi il sistema capitalistico. Il film questa visione la racconta e basta, senza puntare il dito su nessuno e senza giudizio.

Ti rivedi in questa visione disillusa che viene narrata dal film?

Da alcolista la sento mia, mi arrendo volentieri. Da cittadino non mi appartiene e non mi arrendo.

Oggi nel mondo della musica c’è qualche artista che ha il coraggio di prendere posizione?

Me ne viene in mente uno: si chiama Pierpaolo Capovilla (ride). Anche se non sono l’unico. Ho tanti fratelli, sorelle che subiscono questo momento storico con grande inquietudine e riescono a tradurla in musica, componendo canzoni popolari che possono servire a farci riflettere e comprendere il mondo in cui viviamo. Sono tanti gli artisti, ma non riescono a penetrare nel mainstream. Io credo che i discografici in Italia, degli ultimi decenni a questa parte, dovrebbero farsi un gran bel esame di coscienza. Perché la canzone popolare, bella o brutta che sia, trasforma la società. La può trasformare in meglio o in peggio. Guarda oggi cosa avviene nel mondo del rap e della trap. Ci sono gruppi straordinari nel mondo, penso ai Kneecap a Belfast, tra i tanti. In Italia penso a Piotta o Caparezza. Poi, però, chi è che vince questa oscena competizione? Sfera Ebbasta e Tony Effe: la spazzatura.

Cosa pensi di questi artisti è chiaro. Ma quali sono le conseguenze del loro successo sui più giovani?

Ovviamente questi non sono artisti. Sono degli arrampicatori sociali, degli approfittatori dell’ingenuità della comunità e anche del disagio che c’è. Sono tutti dei bari, dei doppiogiochisti. Mi auguro che prima o poi questa spazzatura della trap nostrana, tra qualche anno ce la dimenticheremo, è una musica completamente inutile. Sparite, maledetti rospi. Questi sono rospi che si beano nel pantano sintattico grammaticale delle loro canzoni. Sono persone a cui non gliene frega niente del prossimo, del progresso sociale, della giustizia, dell’uguaglianza. Certi “artisti” fanno danni spettacolari nell’intelletto dei ragazzi. Per quanto riguarda il dramma dei rapporti di genere, puoi metterci tutti gli sforzi morali che vuoi: dalla famiglia, alla scuola, con gli psicologi. Tanto poi arriva Tony Effe che ha più influenza perché i ragazzi ascoltano queste cose qui e non hanno strumenti per contrastarli, non possiamo colpevolizzare i ragazzi per questo. Arrivano questi sabotatori della cultura, questi nemici del popolo che complicano la situazione, ma sono comunque speranzoso.