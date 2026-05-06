Perché tutti parlano dei colori del “Il Diavolo veste Prada 2”? Sul web notano la differenza con il primo, ecco il motivo

Non è un dettaglio che nel nuovo Il diavolo veste Prada 2 la luce salti agli occhi prima ancora dei vestiti, delle battute e delle passerelle.

La luce non è più quella che illumina una scena, ma quella che la addomestica. Perfettamente uniforme, morbida e senza spigoli. Una specie di pelle neutra stesa su tutto il film. Niente ombre vere o contrasti che mordono. Tutto visibile, leggibile, perfettamente sotto controllo. Quasi maniacale. Ok, è un film, ma non il cinema non ci è mai sembrato più finto di così.

È qui che il film si inserisce dentro un’estetica ormai riconoscibile, quella che online viene già ribattezzata “Netflix light”: una fotografia che non sporca e non rischia mai. Funziona sempre proprio per questo e assomiglia sempre di più a tutto il resto. Vince facile dal punto di vista tecnico, è adattabile a qualsiasi formato: dal grande schermo al telefonino, ma a che prezzo? Al prezzo di perdere completamente ogni ombra e, dunque, ogni forma di personalità.

Rispetto al primo film, l’effetto è quasi chirurgico. Dove nel 2006 la luce poteva essere più calda e nervosa, magari anche discontinua, ma capace di dare carattere agli ambienti e alle facce, qui sembra tutto filtrato da un sistema che tende a eliminare qualsiasi attrito visivo. L'obiettivo è pulizia, ma il risultato è neutralizzazione.

Il paradosso è tecnico prima ancora che estetico. Perché non è un limite della camere digitali di oggi, che anzi potrebbero permettere un gioco molto più ampio tra chiaro e scuro. Eppure il cinema mainstream va nella direzione opposta: si illumina tutto.

A questo si aggiunge il ruolo dei LED sui set, che sono comodi da usare ma sacrificano la profondità (in senso tecnico e in senso astratto).

Poi c’è la fase finale, quella decisiva e spesso invisibile: la post-produzione. Color grading standardizzati, preset pensati per garantire coerenza, velocità ed esportabilità. È qui che le immagini perdono definitivamente le differenze, proprio perché l’obiettivo è quello di far funzionare tutto su qualsiasi dispositivo.

Ed è proprio lo schermo piccolo a dettare una parte della grammatica visiva contemporanea. Scene troppo scure diventano illeggibili e contrasti troppo forti diventano un rischio da evitare. Il compromesso è: si alza la luce, si sbiadisce la complessità.

Ma così il colore smette di essere un linguaggio emotivo e diventa un servizio. Le palette rendono tutto un eccesso di ordine e, non solo non si distinguono le scene dalle altre, ma neanche un film dall’altro.

Il film non è “brutto” visivamente, ma è una noia che tutto sia perfettamente funzionale. E quando tutto è funzionale allo stesso modo, tutto finisce per somigliarsi.

Anche il nuovo capitolo di Il Diavolo veste Prada entra in questa logica: un mondo visivo che privilegia accessibilità e scorrevolezza rispetto alla personalità. Un’estetica globale, pensata per attraversare piattaforme e dispositivi senza mai perdere leggibilità, ma inevitabilmente più piatta nel suo impatto. E se questo è il futuro, signori, forse preferiamo tornare indietro nel tempo.