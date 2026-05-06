Se volete ascoltare qualcosa di vero, guardate la serie Rai “Buonvino – Misteri a Villa Borghese” e godetevi la colonna sonora di Andrea Guerra

C'è una cosa che il cinema italiano sa fare meglio di (quasi) tutto il resto: costruire atmosfera. Quella sensazione che ti rimane addosso anche quando le immagini sono finite. E nonostante gli italiani siano il popolo “meno musicale del mondo”, come diceva Umberto Eco, di compositori capaci di evocarle le atmosfere ne abbiamo avuti. Ennio Morricone su tutti. Nel frattempo però è nato un altro compositore di assoluto livello. Parte una nuova serie Rai Fiction, Buonvino – Misteri a Villa Borghese, prodotta da Palomar e diretta da Milena Cocozza: le musiche sono del compositore Andrea Guerra. La migliore offerta di Giuseppe Tornatore. Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek. Hotel Rwanda. Tre titoli presi da una filmografia che negli ultimi vent'anni ha attraversato il cinema internazionale con una coerenza stilistica rara: Guerra è uno di quei compositori che non senti mentre guardi un film, ma che sentiresti mancare se non ci fosse. È la differenza tra una colonna sonora imposta sulle immagini o una che si associa “chimicamente” con la pellicola.