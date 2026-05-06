I Rolling Stones hanno un nuovo disco che è solo marketing? I pezzi sono sciapi ma Mick e Keith sono i veri Avengers

Ai Rolling Stones si perdona tutto. Anche il fatto che ogni volta sembrano sul punto di diventare una leggenda del passato e invece no, eccoli ancora lì a rilasciare dischi nuovi come se il tempo fosse un dettaglio burocratico. Solo marketing? Con altissime probabilità. Anche perché, diciamoci la verità, non è che i nuovi brani siano poi così incredibili. È che ai Rolling Stones non gli puoi chiedere più di così. Superare se stessi sarebbe impossibile. Quindi pure la tracklist sciapa ce la facciamo andare bene. Il loro ritorno non stanca mai, pure se sono la copia di se stessi. È comunque bellissimo che siano tornati. Perché loro sono un po’ i nostri Avengers, i supereroi che continuano a propinarci al cinema in tutte le salse, ma di cui non ne abbiamo mai abbastanza.

Quando annunciano Foreign Tongues, venticinquesimo album in studio, non è davvero una notizia musicale. È un aggiornamento di stato dell’umanità. Tipo: “Sì, esistono ancora. Sì, fanno ancora dischi. Sì, suonano meglio di metà gente che ha un terzo dei loro anni”. È un modo per comunicarci che le leggende viventi esistono ancora.

L’album conterrà in tutto 17 tracce e l’uscita è prevista per il 10 luglio. A ben tre anni da Hackney Diamonds.

A Brooklyn mettono in piedi una première più che una conferenza stampa. Sul Red carpet con le loro facce da Oscar. Ed è qui che scatta il primo perdono: chiunque altro verrebbe massacrato per questa autocelebrazione permanente. Loro no. Perché se non si autocelebrano i Rolling Stones, chi può farlo?

Mick Jagger parla della sua età come se arrivare così a quasi 83 anni fosse più semplice di accendersi una sigaretta. Sì, bisogna allenarsi, ma niente di che. Il messaggio è: per stare sul palco devi lavorare. Anche adesso, anche dopo aver fatto praticamente tutto: mai abbassare la guardia, mai farsi viziare dal successo. È questa la truffa più beffarda della loro carriera: vendono ancora fatica reale dentro un mito che dovrebbe vivere di rendita da decenni.

Keith Richards invece resta fedele al personaggio: microfono lontano e frasi a metà che spezzano una risata e l’altra. Non si capisce tutto, ma si capisce abbastanza. E anche qui: chiunque altro verrebbe liquidato come caricatura di se stesso, ma lui no. Perché è Keith Richards e il caos, nel suo caso, rappresenta la coerenza di un marchio di fabbrica.