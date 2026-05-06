Torna il videocast più libero d’Italia: ecco la nuova stagione di Privé by MOW ed Escort Advisor. E la prima ospite è stellare: Valeria Marini

Siamo tornati. Privé by MOW ed Escort Advisor parte con la nuova stagione del videocast più libero d’Italia. Perché la vita è meravigliosa. E noi vogliamo godercela parlando di amore, di ses*o, di prime volte, di sentimenti. Senza tabù né censure. Come sempre: in libertà. Il format è confermato: l’intervistatore è il direttore di MOW, Moreno Pisto, davanti si siederanno ospiti speciali del mondo dello spettacolo. A Sanremo abbiamo già avuto Fabrizio Corona, Matilde Brandi e Stefania Orlando, e in questa nuova stagione partiamo subito alla grande. Anzi, la nostra è una partenza stellare: la prima ospite è Valeria Marini, attrice, showgirl, ballerina, icona Lgbtqi+, un personaggio che unisce arte e sensualità come nessun’altro. È una Marini inedita, che racconta del suo primo bacio passionale e le posizioni preferite, degli artisti con cui ha lavorato (Federico Fellini, per dirne uno) e delle sue esperienze più intime, di s*x toys e di consapevolezza del proprio corpo. Poi, a metà del dialogo, un’altra interlocutrice si siederà sulla poltrona rosa del salotto di Privé: sono le professioniste più riconosciute e amate su Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa. C'è un pubblico che ha fame di conversazioni vere. E da noi nessuna domanda vietata.