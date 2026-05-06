Torna il videocast più libero d’Italia: ecco la nuova stagione di Privé by MOW ed Escort Advisor. E la prima ospite è stellare: Valeria Marini

Siamo tornati. Privé by MOW ed Escort Advisor parte con la nuova stagione del videocast più libero d’Italia. Perché la vita è meravigliosa. E noi vogliamo godercela parlando di amore, di ses*o, di prime volte, di sentimenti. Senza tabù né censure. Come sempre: in libertà. Il format è confermato: l’intervistatore è il direttore di MOW, Moreno Pisto, davanti si siederanno ospiti speciali del mondo dello spettacolo. A Sanremo abbiamo già avuto Fabrizio Corona, Matilde Brandi e Stefania Orlando, e in questa nuova stagione partiamo subito alla grande. Anzi, la nostra è una partenza stellare: la prima ospite è Valeria Marini, attrice, showgirl, ballerina, icona Lgbtqi+, un personaggio che unisce arte e sensualità come nessun’altro. È una Marini inedita, che racconta del suo primo bacio passionale e le posizioni preferite, degli artisti con cui ha lavorato (Federico Fellini, per dirne uno) e delle sue esperienze più intime, di s*x toys e di consapevolezza del proprio corpo. Poi, a metà del dialogo, un’altra interlocutrice si siederà sulla poltrona rosa del salotto di Privé: sono le professioniste più riconosciute e amate su Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa. C'è un pubblico che ha fame di conversazioni vere. E da noi nessuna domanda vietata.
Ma cosa vuol dire rompere i tabù? Il ses*o ha una dimensione ampia, che non può essere ridotta a un gesto meccanico. Parlare di sesso significa concentrarsi sulle atmosfere che si creano, la complicità tra i partner, i luoghi più stuzzicanti. Ses*o significa costruire connessioni reali con l’altra persona. O con le altre persone, chissà. Tutti abbiamo un kink, una fantasia erotica che magari teniamo solo per noi stessi per paura del giudizio degli altri o di infrangere le regole prescritte dalla società. Ma i pregiudizi, come abbiamo già dimostrato, resteranno fuori da Privé. Vogliamo che il nostro videocast resti uno spazio di libertà. E in un'epoca in cui tutti fingono di essere liberi e quasi nessuno lo è davvero, noi continuiamo a fare la cosa più difficile del mondo: dire ciò che pensiamo.
Troppi e sciocchi pregiudizi riguardano le escort. Invece di considerarle professioniste che consapevolmente scelgono di offrire un servizio, la società per anni ha fatto finta di nulla, voltandosi dall’altra parte rispetto al loro lavoro. Tra i temi che ci teniamo ad affrontare in ogni puntata c’è proprio quello del riconoscimento della professione di escort, che ora ha trovato un punto di svolta importante con il nuovo codice Ateco 96.99.92 entrato in vigore lo scorso anno. Ma c’è ancora tanto da fare. A Privé interverranno le protagoniste di questo mondo, parleranno di esperienze e di come costruiscono i rapporti con la clientela, delle loro fantasie. Insomma, un racconto totale della loro professione. Tutte le puntate del videocast Privé by MOW ed Escort Advisor saranno disponibili su tutte le piattaforme. La prima puntata stellare con Valeria Marini fuori il 12 maggio.