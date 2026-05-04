Sayf annuncia il nuovo singolo alla “Mr Thunder”, ma Salmo lo aveva fatto meglio dieci anni fa

Il nuovo album di Sayf è alle porte. Venerdì 8 maggio sta arrivando e per Santissimo l’hype è alle stelle. Dopo il secondo posto al Festival di Sanremo con Tu mi piaci tanto e l’uscita del singolo Buona domenica, il rapper non ha accennato a fermarsi. La campagna promozionale, soprattutto, risulta molto ben curata. Ma è davvero originale? Fino a un certo punto.

Quando Sayf è apparso in un suo reel vestito da Fabrizio Corona in Falsissimo per annunciare il disco, con tanto di ancheggiamento tattico, il risultato è stato efficace. Tutti ci siamo chiesti: ma perché nessuno ci ha pensato prima? Cavalcare l’onda del fenomeno Falsissimo era la strategia più funzionale che potesse seguire un rapper per il lancio dell'album. E Sayf l’ha fatto mostrando di essere sul pezzo, risultando originale.

Poi è arrivato l’annuncio dei featuring, presentati in un post Instagram in versione football players. Lo stadio sullo sfondo, maglia nera con la scritta "Santissimo" indossata da: Geolier, Tedua, Kid Yugi, Bresh, Nerissima Serpe, Artie 5 e Gué. E lì abbiamo iniziato a sbadigliare. Perché tra i featuring non c’era nessuna sorpresa: ormai tutti gli album rap in Italia si fanno “tra di loro”. E pure Sayf ha deciso di alimentare “il circoletto” (a proposito di Corona). È qui che lo spirito “critico” che l’artista aveva mostrato a Sanremo ha iniziato a scricchiolare. Perché voler essere un outsider richiede coerenza tra parole e fatti e, soprattutto richiede una presa di posizione contro un sistema, quello stesso sistema in cui ci pare che il rapper stia perfettamente a suo agio, invece. E con collaborazioni di questo genere di osare proprio non se ne parla.

Ancora, il Red Bull 60 seconds, con uno dei marchi più cool presenti sul mercato, dove il rapper cambia tre generi musicali. L’ultima versione di Perché piango, pubblicata sui social due settimane fa e il singolo Il mondo è nostro, presentato al Concertone del Primo Maggio. E per ultimo S3x on la Santa che uscirà stanotte all’una. Insomma: il disco deve ancora uscire e noi l’abbiamo già ascoltato quasi tutto.