L’ultima, tafazziana canzone di Ultimo: “Questa insensata voglia di te” è straziante e non nel senso romantico del termine

E va bene tutto, ma davvero essere un artista significa continuare a “cantarsi addosso”? Perché non ci pare che Ultimo sia mai uscito da questa benedettissima comfort zone. Niente, lui vuole essere la colonna sonora degli innamorati e basta, non glie dovete cacà er c**zo.

D’altronde gli stadi pieni gli danno ragione e l’Italia è il Paese dei romantici dove, anche se si prova ad uscire fuori dal seminato, ciò che fattura più di tutto è pur sempre l’ammore. Chi glielo fa fare a Ultimo di cambiare focus? Dal punto di vista di ciò che conviene, siamo d’accordo su questa perseveranza. Da un altro punto di vista, però, che due palle!

E pure questo ultimo singolo lo conferma. Diciamo che si poteva pensare di passare al livello successivo. E invece il cantautore romano ci piazza delle rime da brivido, competitive nel genere horror: “Voli dentro me come un foglio blu. Sai che cosa c’è? Non ne posso più”.

Pare che la vita di Ultimo sia una perenne storia d’amore tormentata e nostalgica. Non c’è altro. Non c’è spazio per altri argomenti, magari “scomodi” o che lo mettano a nudo come individuo singolo e non sempre e solo come amante disperato.

Pure nel video di Questa insensata voglia di te, arriva con l’occhiale scuro e un maglione a collo alto basic, si siede al piano e ci suona l’ennesima serenata che lo sposo farà il giorno prima del matrimonio alla quasi consorte. Questa canzone è l’estensione delle altre, ma anche un po’ più straziante. E non nel senso romantico del termine. Sono circa 3:50 in cui ci si sente come Tafazzi che si colpisce ripetutamente i genitali.