L’ideologia del riccio godente: l’influencer Matty Il Biondo si candida al consiglio comunale di Angri

E poi c’è il riccio. Pensiamo a L'eleganza del riccio, di Muriel Barbery, dove quell’animale chiuso e apparentemente insignificante, diventa il simbolo perfetto di una profondità nascosta e un’intelligenza che non ha bisogno di mostrarsi per esistere. Un’eleganza silenziosa e talvolta invisibile. Qui però succede l’opposto. Il riccio non si nasconde né si protegge: gode. E lo fa ad alta voce.

Il “godo come un riccio” di Matteo Dmitri Verdoliva è l’esatto contrario di quel minimalismo esistenziale: è esposizione totale, una rivincita urlata, ma anche trasformazione in tempo reale. Ma il punto di contatto resta. Perché anche in questo caso, dietro l’apparente leggerezza - dietro il meme, la battuta, la viralità - c’è qualcosa che ha a che fare con il riscatto.

Dal riccio che si nasconde al riccio che si prende la scena. Due modi diversi di stare al mondo, stessa traiettoria: partire ai margini e finire al centro.

Stavolta non si tratta di un ragazzino che voleva diventare famoso, né del solito vittimismo da click facile. Matty ha da sempre dimostrato che si può essere creator senza scadere nei soliti copioni, che si può essere efficaci con la spontaneità e con quell’acume necessario a rendere anche i contenuti più leggeri fonte di intrattenimento gradevole. La sua voce, più di tutti, è stato il marchio di fabbrica. Nei commenti di molte pagine di meme si scherza spesso sulla reale età del ragazzo che, a causa di una voce importante, dimostrerebbe molti più anni di quelli che ha. Dai commenti alle partite di calcio, ad episodi di attualità politica fino a spunti di cultura: da lì è passato il giovane, che ora nella foto profilo si presenta con giacca e cravatta. I fan lo chiamano “maestro” e, nel frattempo, qualcuno già lo immagina al Governo.

Quello che conta è che il confine è già stato superato. Per anni abbiamo finto che social e politica fossero due mondi separati, uno leggero e l’altro “serio”. Ma la realtà è che oggi parlano la stessa lingua: quella dell’attenzione. E chi sa gestirla e tenerla - come ha fatto Il Biondo per anni - parte già con un vantaggio enorme.

La candidatura di Matty il Biondo non è un’anomalia, ma un anticipo. Un trailer di quello che vedremo sempre più spesso: creator che diventano rappresentanti, follower che si trasformano in elettori, contenuti che smettono di essere solo intrattenimento e diventano consenso attivo.

A seconda dei casi, questa presa di coscienza farà sorridere, a volte recherà timore, ma soprattutto oggi conferma una cosa: la politica non è più un luogo da conquistare, bensì un linguaggio da saper usare. E chi lo parla meglio, oggi, non sempre arriva dai partiti.