In Europa vi dicono che lo Stretto di Hormuz è chiuso, ma la verità è che qualcuno ci passa. E gli affari coinvolgono yuan e bitcoin

La Cnn ha confermato che un piccolo numero di navi continua ad entrare e uscire dal Golfo Persico attraverso lo Stretto di Hormuz. Piccolo recap: in seguito al cessate il fuoco concordato lo scorso 8 aprile, il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, aveva inizialmente affermato che il passaggio sicuro attraverso la citata rotta sarebbe stato possibile grazie al coordinamento con le autorità iraniane. Il giorno successivo, tuttavia, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha nuovamente annunciato il dietrofront, con il passaggio garantito solo attraverso le acque territoriali iraniane e oltre l'isola di Larak, e dunque previo controlli da parte della marina e delle autorità portuali di Teheran, e il pagamento di un pedaggio. A quel punto gli Stati Uniti hanno risposto con un blocco navale per le navi in entrata e in uscita dai porti e dalle zone costiere iraniane. Attenzione però, perché gli ultimi dati sul traffico marittimo mostrano che la maggior parte delle navi che ha recentemente attraversato lo Stretto di Hormuz lo ha fatto seguendo la rotta designata dalle autorità iraniane, e che circa la metà di loro (forse navi cinesi e indiane) ha caricato le proprie merci nei porti iraniani sfidando il blocco statunitense. Transitare dal Golfo è difficile ma non del tutto impossibile.