Sapete cos'è Polymarket, il nuovo sponsor della Lazio? È il sito di betting definitivo: dalla guerra in Iran al conflitto nucleare, ecco come e su cosa si può scommettere

Ma cos'è davvero Polymarket? Lo definiscono un prediction market, e cioè un mercato delle previsioni, dotato di una piattaforma attraverso la quale scommettere sullo sport e tantissimi eventi futuri. Quali? Roba come: “La Corea del Nord invaderà la Corea del Sud prima del 2027?”, “La guerra in Iran finirà entro il giorno X?”, “Ci sarà un conflitto nucleare da qui all'anno y?”, o anche tematiche più specifiche legate alla vittoria di qualsiasi elezione planetaria, avvenimento catastrofico o sportivo. Un esempio ancor più emblematico? Sono stati scommessi oltre 500.000 dollari sulla possibilità che la Russia conquisti la città ucraina di Kostyantynivka nel 2026. Queste scommesse saranno decise se il think tank Isw pubblicherà una mappa che mostri il controllo russo della stazione ferroviaria della località. Su Polymarket c'è gente che punta centinaia, se non migliaia di dollari, sulla vittoria dell'Ucraina, sul cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran (280 milioni di dollari in gioco), sull'invasione della Repubblica Islamica da parte degli Stati Uniti (7,5 milioni di dollari puntati), su un possibile attacco statunitense al terminal petrolifero sull'isola iraniana di Kharg. Sotto ogni scommessa gli utenti possono anche commentare. “A volte – ha fatto notare il Guardian in un approfondimento sul sito - sembra che collaborino per influenzare il corso degli eventi, o almeno il modo in cui vengono registrati”. Nel luglio 2024, poco prima della rielezione di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti, Polymarket aveva registrato un volume di scambi totale di circa 400 milioni: oggi è in grado di superare tale cifra in un solo giorno. Questo sito non è solo un mercato delle previsioni che offre al pubblico la possibilità di scommettere sul futuro. È sempre più simile a un casinò dove tutto - dalla furia di Trump alla seconda venuta di Gesù Cristo - può essere monetizzato. Il problema è che chi gioca – e investe denaro – ha iniziato a cercare di plasmare il mondo per assicurarsi un guadagno. Un caso emblematico riguarda alcuni scommettitori che di recente hanno minacciato un giornalista israeliano chiedendogli di modificare un suo articolo per poter vincere una scommessa sull'eventualità che l'Iran avesse attaccato Israele in un determinato giorno. La rivista Vanity Fair ci è andata giù ancora più pesante, scrivendo che “solo pochi trader guadagnano sulle previsioni, anche manipolandone la percezione” e che “la maggior parte delle persone normali perde sempre”. Ah, a proposito: in Italia Polymarket è vietato.