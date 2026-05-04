Nerissima Serpe e quel sottilissimo confine tra la solita trap e i soliti flex: qualcosa chiede di rimanere

Se non sei un fanatico del rap di strada, l’idea di approcciarti a un disco di Nerissima Serpe può farti passare 45 minuti di panico. Se devo sentire per l’ennesima volta un testo che parla di collane pesanti, ragazze che si “accollano” e performance orali, droghe, preferisco il silenzio. È un immaginario che mi ha stancato, una recita scolastica che il rap italiano si porta dietro come una palla al piede. E il nuovo disco di Nerissima Serpe, purtroppo, non ne è immune.

​Ho 40 anni e no, quell’immaginario lì non è il mio.

​Eppure ho ascoltato il nuovo disco di Nerissima Serpe. E l’ho ascoltato senza quella distanza comoda di chi decide prima cosa vale e cosa no. Dentro c’è un mondo che non mi appartiene quasi mai. Ma è scritto bene ed è successo che in mezzo a tutto quello che non ti riguarda, trovi qualcosa che invece ti prende. Ecco perché ascoltare anche chi non ascolteresti mai: sapevo di non diventare parte di quel mondo ma ho trovato uno storto ma purissimo punto di contatto.

E infatti succede con Vicini ma lontani, ho trovato la lettura che serviva a me, quella che non c’entra niente con lui ma funziona lo stesso. Dentro quel brano ho rivisto un uomo dagli occhi chiari, a 271 chilometri di distanza, uno con cui per un attimo mi sono sentita esattamente così: vicina, ma lontanissima. È la magia (o la condanna) della buona scrittura: l’artista parla di sé, ma finisce per parlare di quella mancanza che porti dentro tu, a 40 anni, in un’altra città, con un’altra vita perché a un certo punto non importa più cosa voleva dire lui. Importa cosa ci metti tu dentro.