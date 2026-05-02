BigMama si vuole rilanciare con Povia ma fa peggio? “Luca è gay” alimenta gli stereotipi che vorrebbe abbattere

Ieri, al Concertone del Primo Maggio, BigMama era una delle conduttrici dell’evento. E, come prassi richiede, doveva presentare un nuovo singolo. E quale migliore occasione per ribadire il suo essere gay friendly? Oggi, si sa, esserlo tira un botto. Che poi solo il concetto di “gay friendly” sia di per sé offensivo e discriminante perché pone l’accento sul fatto che “i gay sono nostri amici” come se fosse necessario evidenziarlo, alimentando la tendenza a categorizzare, poco importa. A nessuno importa di scavare a fondo nei concetti, basta solo adeguarsi alla superficie e lasciarsi trascinare. In fondo, innescare una riflessione che vada contro le tendenze, a chi conviene? A nessuno, specie a BigMama che con i trend ci campa già da anni. E se non foste convinti di questa teoria, provate a sottrarre da BigMama tematiche come questa e il body shaming e vi accorgerete che sarà difficile collocarla da qualche parte.

La nuova canzone si chiama Luca è gay. Una cassa dritta coinvolgente che si prepara a concorrere come tormentone dell’estate. E va bene così. Non si pretendono di certo temi impegnati da BigMama. Il punto è che questa canzone sembra una sua ennesima strumentalizzazione del tema e l’omosessualità viene ridotta ai soliti cliché: Lady Gaga, Madonna, Rihanna, Lana Del Ray. “Sta servendo, sta slayando perché Luca è gay”. Dunque, da questi poetici versi si evince che Luca è un figo perché gay. Non per i suoi valori o per le sue qualità di essere umano, ma per il suo orientamento sessuale. Ci risiamo. E questi sarebbero gli artisti che vogliono abbattere le discriminazioni.

Una canzone che sembra più un meme che spettacolarizza l’omosessualità che altro. C’è un verso, in particolare, che fa riflettere: “Non discrimina nessuno perché Luca è gay”. Qui BigMama dà per assodato che Luca è una persona inclusiva e tollerante perché gay, non potrebbe essere altrimenti. Non fa una piega.